Nghề làm bánh Tết ở Pleiku

Càng ngày người sản xuất, kinh doanh càng học hỏi, chắt lọc kinh nghiệm, áp dụng kỹ thuật mới để tạo ra những loại bánh chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, đồng thời góp phần giữ gìn phong tục của dân tộc.

Gia đình ông Nguyễn Xuân Hiền (số 17, đường Bùi Đình Túy, TP. Pleiku) làm nghề bán bánh chưng, bánh tét đã mấy chục năm nay. Các loại bánh này được ông làm từ gạo nếp cái hoa vàng đặt mua từ ngoài Bắc gửi vào. Tất nhiên là không thiếu thịt heo, đậu xanh, hạt tiêu... chất lượng, gói bằng lá dong, lá chuối.

Để bánh chưng, bánh tét chín đều và dẻo thơm, trước khi gói bánh, ông ngâm gạo nếp qua đêm hoặc qua ít nhất 5 tiếng đồng hồ. Bánh được gói cẩn thận, hình dáng, màu sắc chuẩn chỉnh, bắt mắt. Bánh chưng phải vuông vức, bánh tét hình trụ dài và đẹp, nhân đều.

Với mức giá bán 50-60 ngàn đồng/chiếc vào ngày thường (ngày Tết giá cao hơn), mỗi ngày thu về khoảng 500 ngàn đồng.

Bà Nguyễn Thị Hải (vợ ông Hiền) vui vẻ cho biết: “Trong 5 ngày trước Tết Nguyên đán, gia đình huy động cả con cháu cùng làm bánh, bán bánh và giao hàng nhiều nơi. Trung bình mỗi dịp Tết Nguyên đán, gia đình bán ra 2 ngàn chiếc bánh chưng, bánh tét. Lợi nhuận thu về khoảng 20 triệu đồng”.

Còn cơ sở của chị Lê Thị Đào (số 51 Hồ Xuân Hương, TP. Pleiku) khá nổi tiếng với bánh thuẫn, bánh in. Bánh do chị làm thơm ngon, chất lượng, màu sắc bắt mắt, đặc biệt là không sử dụng hóa chất.

Năm nào cũng vậy, trước Tết Nguyên đán khoảng 20 ngày, 5 người trong gia đình chị chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu để tập trung làm bánh. Chị còn nhiệt tình hướng dẫn cho khách hàng cách bảo quản để bánh luôn thơm ngon.

Bà Trần Thị Thùy Dương (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) cho hay: “Tết nào tôi cũng đặt mua bánh thuẫn, bánh in do chị Đào làm. Bánh có mùi vị thơm ngon tự nhiên, sử dụng an toàn và giá cả phải chăng”.

Ông Nguyễn Văn Đang-Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh-cho hay: “Những cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh truyền thống dịp Tết trên địa bàn tỉnh chủ yếu sản xuất tại nhà riêng.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân sản xuất phải đảm bảo an toàn thực phẩm, vì quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng”.