Nâng cấp thương hiệu 'thành phố đáng sống'

TP.Đà Nẵng đề ra kế hoạch thực hiện chương trình TP "5 không" (không hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy trong cộng đồng và không có cướp của, giết người).

Đà Nẵng lại tiếp tục với chương trình "3 có" (có nhà ở, có việc làm và có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị). Năm 2016, TP đề ra chương trình TP "4 an" (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội).

Trên thực tế, Đà Nẵng có được thương hiệu "TP đáng sống" và gây ấn tượng với người dân, du khách cả nước cũng khởi điểm từ những chương trình đã nêu. Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.Đà Nẵng, khi phân tích thương hiệu "TP đáng sống" cho rằng những chương trình nói trên được nâng cấp dần qua những lần ra đời chương trình mới. Chẳng hạn, chương trình "4 an" đề ra "an sinh xã hội" vừa kế thừa 2 mục tiêu "không có người lang thang xin ăn" và "không có người nghiện ma túy trong cộng đồng" (trong "5 không") và 2 mục tiêu "có nhà ở" và "có việc làm" (trong "3 có").

Vào ngày 9.9 vừa qua, UBND TP.Đà Nẵng có chỉ đạo về việc đẩy mạnh chương trình TP "5 không", "3 có", "4 an", trong đó có nội dung đáng chú ý, như: nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mở rộng đối tượng khó khăn, tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công, tăng cường giải pháp giải quyết việc làm… Đặc biệt, TP tập trung triển khai có hiệu quả chương trình "có nhà ở" từng gây ấn tượng với quỹ nhà ở xã hội chiếm 80% của cả nước thông qua phát triển các đề án nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Đà Nẵng từng thành công khi nâng cấp 3 chương trình lớn với tính kế thừa lẫn tính phát triển, vươn lên… Trong bối cảnh, Đà Nẵng vừa được T.Ư cho phép tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP, việc rà soát cơ chế, chính sách hiện hành để sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới vừa nâng cao chất lượng các chương trình vừa phù hợp với thực tiễn là rất cần thiết.

Theo Hoàng Sơn (TNO)