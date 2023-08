(GLO)- Bạn đọc T.Đ.C. (xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) hỏi: Tôi có đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích khoảng 1.000 m2. Cháu nội tôi là T.Đ.H. do nợ cờ bạc nên lén lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tôi đi cầm cho bà N.T.M. với giá 200 triệu đồng.

(GLO)- Ngày 28-7, Phòng Kinh doanh ABIC Chi nhánh Đak Lak phối hợp với Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai tổ chức trao thưởng chương trình khuyến mại “Giao dịch an toàn-Bảo an tài khoản” và chi trả quyền lợi bảo hiểm bảo an tài khoản cho 2 khách hàng có tài khoản giao dịch tại Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai.