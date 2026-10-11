Mỹ: 8 người bị sát hại trong vụ xả súng ở Pennsylvania

(GLO)- Ngày 10-10, cơ quan chức năng thành phố Erie, bang Pennsylvania (Mỹ), xác nhận vụ xả súng xảy ra chiều 9-10 đã khiến 9 người thiệt mạng, gồm 8 nạn nhân và nghi phạm. Trong số những người bị sát hại có 2 trẻ nhỏ và một phụ nữ mang thai.

Theo thông tin do cảnh sát cung cấp tại cuộc họp báo, nghi phạm xả súng là 1 người đàn ông 45 tuổi, có quan hệ gia đình với 7 nạn nhân.

Người còn lại là bạn của gia đình. Danh tính nghi phạm chưa được công bố và động cơ gây án vẫn đang được điều tra.

Hiện trường vụ xả súng tại Pennsylvania (Mỹ) khiến 9 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Cảnh sát nhận được cảnh báo từ hệ thống phát hiện tiếng súng vào khoảng 16 giờ 50 phút chiều cùng ngày.

Khi lực lượng chức năng đến một ngôi nhà tại khu vực giao giữa đường số 7 và đường Perry, 2 phụ nữ được phát hiện đã tử vong bên ngoài ngôi nhà.

Sau khi sử dụng thiết bị bay không người lái và robot để kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng tiến vào bên trong, phát hiện thêm 6 nạn nhân cùng nghi phạm. Hai trẻ thiệt mạng là 1 bé trai 5 tuổi và 1 bé gái 1 tuổi.

Cảnh sát trưởng Erie Rick Lorah cho biết nghi phạm được tìm thấy trên tầng hai với vết thương do súng. Một khẩu súng ngắn đăng ký dưới tên người này cũng được thu giữ tại hiện trường.

Nhà chức trách xác nhận toàn bộ 9 người đã tử vong trước khi cảnh sát đến. Không có cuộc đấu súng giữa lực lượng chức năng và nghi phạm.

Những âm thanh có thể bị nhầm là tiếng súng sau đó xuất phát từ thiết bị gây choáng do lực lượng đặc nhiệm sử dụng.

Số liệu từ Gun Violence Archive, tổ chức thống kê về bạo lực súng đạn tại Mỹ, cho thấy nước này đã ghi nhận ít nhất 19 vụ bạo lực gây chết nhiều người, được định nghĩa là sự việc khiến hơn 4 người thiệt mạng, kể từ đầu năm đến nay.