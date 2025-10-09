Mưa lớn kèm gió mạnh làm tốc mái 6 căn nhà tại xã Đức Cơ

(GLO)- Sáng 9-10, UBND xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) thông tin về tình hình thiệt hại do mưa lớn kèm gió mạnh xảy ra trên địa bàn vào chiều tối 8-10, trong đó có 6 căn nhà bị tốc mái.

Một ngôi nhà tại xã Đức Cơ bị tốc mái hiên sau cơn mưa lớn chiều 8-10. Ảnh: D.C

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Đức Cơ, khoảng 17 giờ ngày 8-10, trên địa bàn xã xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh. Cơn mưa không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về nhà ở và tài sản ước tính khoảng 200 triệu đồng; trong đó, có 6 căn nhà tại tổ dân phố 7 bị tốc mái.

Ngoài ra, gió lớn còn làm gãy đổ nhiều cây xanh ven các tuyến đường, cản trở giao thông cục bộ.

Lực lượng Công an cắt dọn cây đổ trên tuyến đường chính tại xã Đức Cơ. Ảnh: D.C

Chính quyền xã Đức Cơ đã huy động lực lượng dân quân, Công an và đoàn viên, thanh niên nhanh chóng thu gom, cắt dọn cây gãy đổ, đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt.

Cùng với đó, UBND xã cũng cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra, thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.