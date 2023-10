Một gia đình ở Pleiku bị tố vay tiền nhưng không trả nợ đúng hẹn

Nhiều người lo lắng vì khoản nợ khó đòi

Theo đó, các bà: Mai Thị Hồng Phượng, Nguyễn Thị Tiếp, Phạm Thị Thu, Nguyễn Thị Lý (cùng trú tại thôn 2, xã Biển Hồ) và 2 ông Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Kiên (trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đã gửi đơn tố cáo vợ chồng ông Lê Xuân Bài có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đơn, những người tố cáo trình bày vì tin tưởng vào nhân cách của vợ chồng ông Bài nên đã cho mượn tiền từ vài chục triệu đồng đến vài tỷ đồng để làm ăn. Vợ chồng ông Bài và con gái của ông cũng ký xác nhận vào giấy vay mượn tiền của những người nói trên. Tuy nhiên, khi đến hẹn, gia đình ông Bài không trả nợ như đã hẹn.

Ông Nguyễn Văn Kiên cho biết: “Tôi là em họ của chị Tuyến. Thấy cả 2 vợ chồng chị liên tục gọi điện thoại, nhắn tin qua Zalo năn nỉ vay mượn tiền và hứa hẹn sẽ trả lại đầy đủ nên tôi cho mượn hơn 4 tỷ đồng. Đó là tài sản gia đình tôi tích góp lâu nay và vay thêm của họ hàng đưa cho vợ chồng anh Bài mượn để đáo hạn ngân hàng, nhập hàng hóa buôn bán… Mới đây, khi ngồi lại để chốt số tiền đã vay của tôi, anh chị ấy thống nhất số nợ và chị Tuyến có ký vào giấy xác nhận nợ. Chừng 1 tháng trở lại đây, dù tôi liên tục đòi nhưng vợ chồng anh chị không trả. Sau đó, anh Bài có ký cam kết chuyển nhượng 1 căn hộ chung cư tại TP. Hồ Chí Minh cho tôi nhưng sau đó không làm thủ tục sang nhượng. Khoảng thời gian này, tôi liên tục ngược xuôi Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang để đòi lại số tiền đã cho vay nhưng chưa được. Hiện giờ tôi rất lo lắng vì có những khoản vay ở ngoài để đưa cho nhà chị Tuyến mượn nên giờ chủ nợ liên tục đến nhà đòi lại, tôi phải bán tài sản để trả bớt nhưng không đủ”.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Tiếp cho hay: “Tôi là hàng xóm với vợ chồng anh Bài. Thấy anh chị ấy sống hiền lành, chồng là bộ đội nên tôi tin tưởng cho mượn 500 triệu đồng. Đó là tiền tích góp bao năm công tác và tiền lương hưu của vợ chồng tôi. Mới đây, vợ chồng anh Bài đã trả 200 triệu đồng, còn 300 triệu đồng thì chưa trả. Tôi giờ như ngồi trên đống lửa bởi không biết có đòi lại được 300 triệu đồng mà họ còn nợ hay không”.

Còn chị Nguyễn Thị Lý thì cho biết: “Chúng tôi có quan hệ họ hàng với vợ chồng ông Bài, nhà ở gần nhau nên 2 gia đình rất thân thiết. Thế nên lâu lâu anh chị ấy qua mượn tiền, chúng tôi không ngần ngại đưa cho mượn. Khi số tiền mượn lên đến 790 triệu đồng thì chị Tuyến bỏ trốn khỏi địa phương, tung tin vỡ nợ, tẩu tán một số tài sản giá trị. Tôi qua yêu cầu trả nợ thì gia đình ông Bài còn có lời lẽ xúc phạm. Bức xúc trước sự việc này, tôi đã làm đơn gửi Công an tỉnh và Sư đoàn 320 tố cáo hành vi lợi dụng tín nhiệm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng ông Bài”.

Người bị tố cáo nói gì?

Để có thông tin khách quan 2 chiều, P.V Báo Gia Lai đã trao đổi với ông Bài về đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người dân nói trên. Qua trao đổi, ông Bài xác nhận gia đình có vay mượn tiền của nhiều người. “Chuyện vay mượn tiền mọi người là do vợ tôi làm chứ tôi không hề biết. Tin nhắn Zalo mượn tiền là do vợ tự ý lấy máy điện thoại của tôi nhắn cho mọi người để mượn tiền. Tôi có ký vào 2 giấy xác nhận vay mượn tiền của bà Phượng 200 triệu đồng và ông Thắng 80 triệu đồng là vì lý do bất đắc dĩ. Vì hôm ông Thắng đến đòi tiền là trước ngày đám cưới của con gái nên tôi ký giấy xác nhận vay nợ bởi không muốn ồn ào. Chỗ vay anh Kiên, vợ chồng tôi đã cấn 1 chiếc xe ô tô trị giá hơn 850 triệu đồng. Khi mọi người gửi đơn cho Trung đoàn, tôi đã có bản tường trình sự việc rồi”-ông Bài cho biết.

Trao đổi qua điện thoại với P.V, bà Tuyến cũng xác nhận có vay mượn tiền của nhiều người. Bà Tuyến thông tin: Tôi có vay tiền của anh Tuấn, em Kiên và các cô Thu, Mùi, Tiếp, Phượng. Tôi cũng đã trả bớt một phần nợ hoặc cấn tài sản rồi. Hiện tôi đang đi làm xa để kiếm tiền trả nợ. Riêng chị Lý thì tôi đã trả hết nợ rồi. Tôi cũng đã gọi điện, nhắn tin với những người cho mượn tiền là sẽ trả nợ dần dần. Họ cũng đồng ý cho tôi trả nợ dần.

Trung tá Nguyễn Ngọc Thắng-Phó Chính ủy Trung đoàn 48-cho biết: Đồng chí Lê Xuân Bài hiện công tác tại Ban Hậu cần của đơn vị. Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc đồng chí Bài và gia đình vay mượn tiền, đơn vị đã yêu cầu có bản tường trình. Đối với những người dân đến đơn vị phản ánh, gửi đơn tố cáo vợ chồng đồng chí Bài vay mượn tiền không trả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chúng tôi có hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết theo đúng quy định hoặc gửi đến những cơ quan có thẩm quyền. Hiện đơn vị đang thành lập 1 tổ xác minh những tố cáo, phản ánh của người dân đối với đồng chí Bài về việc vay mượn tiền. Chúng tôi cũng đã báo cáo nội dung việc này cho cấp trên.