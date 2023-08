Lực lượng Công an chung tay hướng về người nghèo

(GLO)- Những năm qua, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện tại cơ sở. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa đó đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng dân.

Ấm áp những ngôi nhà tình nghĩa

Trong ngôi nhà mới rộng hơn 50 m2 với kinh phí xây dựng 75 triệu đồng vừa được Công an huyện Kbang bàn giao đưa vào sử dụng, ông Đinh Hlon (làng Chợch, xã Lơ Ku) không giấu được niềm vui. Ông chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện đặc biệt khó khăn nên rất mừng vì được Công an huyện giúp đỡ xây dựng cho căn nhà mới. Vậy là mùa mưa năm nay, gia đình tôi không còn phải lo lắng vì sống trong ngôi nhà dột nát. Tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, cấp ủy, chính quyền xã Lơ Ku và nhà hảo tâm đã dành cho gia đình”.

Trung tá Nguyễn Duy Thành-Phó Trưởng Công huyện Kbang-thông tin: “Phong trào từ thiện nhân đạo hướng về cơ sở luôn được lãnh đạo Công an huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Không chỉ kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng, hoạt động này còn góp phần tạo sự gắn kết mật thiết giữa lực lượng Công an với Nhân dân. Ngoài căn nhà xây tặng gia đình ông Đinh Hlon, từ năm 2020 đến nay, với sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và các nhà hảo tâm, đơn vị đã đứng ra xây dựng được 7 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền hơn 450 triệu đồng”.

Không chỉ thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, những năm qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tích cực hỗ trợ, chăm lo gia đình cán bộ, chiến sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống để họ yên tâm công tác. Ngày 16-8 vừa qua, Công an huyện Phú Thiện đã bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân” cho Đại úy Rmah Tinh-cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Tại lễ bàn giao nhà, Đại tá Lê Quang Trung-Trưởng Công an huyện Phú Thiện-chia sẻ: “Thấu hiểu trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Đại úy Rmah Tinh, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã tự nguyện đóng góp kinh phí cùng chung sức hỗ trợ gần 100 triệu đồng để sửa chữa nhà cho đồng chí. Sau hơn 3 tháng khởi công xây dựng cùng với kinh phí của gia đình đồng chí Tinh, ngôi nhà đã hoàn thành đúng tiến độ. Việc hỗ trợ xây dựng “Nhà nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân” thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Tôi mong muốn sau khi gia đình ổn định cuộc sống, đồng chí Tinh yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”.

Cùng với phần đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ, từ năm 2020 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã kêu gọi sự chung tay của các nhà hảo tâm với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa được hơn 40 ngôi nhà tình nghĩa cho người nghèo và nhà “Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân” cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực

Nhiều năm qua, mô hình “Con nuôi Công an” của Công an tỉnh được xem là một trong những hoạt động mang đậm tính nhân văn. Mới đây nhất, vào ngày 12-8-2023, Công an huyện Ia Pa đã tổ chức nhận nuôi cháu Kpă Nguyên (SN 2011, trú tại buôn Mơ Năng, xã Kim Tân). Cháu Kpă Nguyên sinh ra trong gia đình thuộc diện hộ nghèo nhưng bản thân luôn siêng năng, chăm học. Gia đình có 4 người sinh sống trong căn nhà tạm bợ, cuộc sống hàng ngày phụ thuộc vào nguồn thu nhập ít ỏi do cha mẹ đi làm thuê. Ngày 28-3-2023, cháu Nguyên đã có hành động dũng cảm khi cứu 2 học sinh lớp 12 khỏi đuối nước trên sông Ba.

Thượng tá Trần Việt Dũng-Trưởng Công an huyện Ia Pa-cho biết: Mô hình “Con nuôi Công an” thực hiện theo chủ trương của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh nhằm tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác an sinh xã hội, hướng về cộng đồng, hỗ trợ các em học sinh nghèo vượt khó, trẻ em mồ côi. Trước đó, tháng 8-2022, Công an huyện Ia Pa đã ra mắt mô hình “Con nuôi Công an” và nhận nuôi 2 cháu Đinh Phiên (SN 2011) và Đinh Độ (SN 2013, cùng trú tại làng Bi Giông, xã Pờ Tó) mồ côi cả cha lẫn mẹ và đang sống với bà ngoại.

Bên cạnh mô hình “Con nuôi Công an”, thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo Hội Phụ nữ triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Đến nay, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã nhận giúp đỡ, chăm sóc 31 trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Công an các địa phương còn tích cực thực hiện mô hình “Hũ gạo tiết kiệm vì người nghèo”. Mô hình được duy trì bằng hình thức vận động cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tự nguyện đóng góp bằng tiền vào “Hũ gạo tiết kiệm vì người nghèo”.

Hàng tháng, Ban Chỉ đạo mô hình của các đơn vị thống kê số tiền quyên góp được và sử dụng vào các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ những gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn phụ trách.

Là lực lượng tiên phong, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã triển khai hơn 40 đợt tình nguyện, trao hàng ngàn suất quà cho người nghèo, gia đình có công, trẻ em vượt khó học giỏi… với tổng trị giá trên 700 triệu đồng; tặng 9 mô hình sinh kế trị giá 56 triệu đồng cho thanh niên nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tích cực tham gia các hoạt động hiến máu cứu người. Các hoạt động trên đã tạo sự gắn kết mật thiết giữa lực lượng Công an với Nhân dân, lan tỏa hình ảnh đẹp của chiến sĩ Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.