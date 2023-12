Lớp học giữa nhà tù thực dân

(GLO)- Chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trường học của huyện Kbang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) tại khu vực trường học.

(GLO)- Những năm qua, Trường Mẫu giáo Măng Non (xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) không ngừng đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ.