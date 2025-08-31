Lời cảm tạ

Danh mục
(GLO)- Cha, ông, cụ của chúng tôi là cụ ông Sô Lin, sinh năm Bính Tuất 1946, do tuổi cao sức yếu cụ đã tạ thế vào hồi 14 giờ 5 phút ngày 28-8-2025 (tức ngày 06 tháng 7 năm Ất Tỵ).

An táng vào ngày 31-8-2025 (nhằm ngày 09 tháng 7 năm Ất Tỵ) tại nghĩa trang nhân dân xã Chư Prông, hưởng thọ 80 tuổi.

Tang lễ được cử hành tại tư gia số nhà 14, đường Cách Mạng, thôn 01, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

- Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở Trung ương;

- Các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên;

- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ tỉnh, các sở ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; các đơn vị Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường;

- Tập thể cựu học viên D21- Học viện An ninh nhân dân; Cán bộ, quân dân chính thôn 01, xã Chư Prông;

- Đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Cùng các gia đình thông gia, bà con láng giềng, họ hàng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa cha, ông, cụ của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

- Xin cảm ơn Ban Tổ chức lễ tang thôn 01, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã tận tình giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu toàn, trang trọng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Con trai trưởng: Rah Lan Chung

