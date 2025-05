Lời cảm tạ

- Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các phòng, ban thuộc Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai;

- Lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Công ty điện Gia Lai; Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Gia Lai; các công ty, doanh nghiệp…;

- Lãnh đạo Bệnh viện, lãnh đạo các khoa, phòng và đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai; lãnh đạo Bệnh viện Mắt Cao Nguyên;

- Cán bộ, quân dân chính, Ban tổ chức lễ tang Hội Người cao tuổi thôn 2 xã An Phú;

- Quý sư thầy, các ông, bà, họ hàng nội, ngoại, bà con sui gia, thông gia; các cô, các chú, các bác; các anh chị em, bạn bè; bà con quê hương; thân bằng cố hữu gần xa, bà con xóm giềng thôn 2 xã An Phú;

Đã đến phúng viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn, tiễn đưa: Cha, ông, cụ của chúng tôi là: Ông Văn Thời; sinh năm 1930 (năm Canh Ngọ), tại thôn Thắng Công, xã Nhơn Phúc, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định do tuổi cao sức yếu đã tạ thế hồi 15 giờ 45 phút ngày 23-5-2025 (tức ngày 26 tháng 4 năm Ất Tỵ) tại tư gia, số nhà 65, đường Đặng Dung, thôn 2, xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; hưởng thọ 96 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được niệm tình lượng thứ!

Thay mặt gia đình: Các con, cháu đồng cảm tạ!