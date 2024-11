Lời cảm tạ

- Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Cảnh sát Cơ động và các phòng, ban có liên quan của Công an tỉnh Gia Lai;

- Tập thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần In-Đầu tư phát triển giáo dục Gia Lai;

- Trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương Gia Lai;

- Chính quyền địa phương;

- Quý các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các ông bà, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, bà con lối xóm; họ hàng nội ngoại, bà con thông gia; quê hương; đồng nghiệp, bạn bè gần xa, thân bằng cố hữu đã đến phúng viếng, gửi vòng hoa chia buồn, tiễn đưa chồng, cha chúng tôi là ông Huỳnh Trọng Ánh, sinh ngày 29-12-1953, từ trần lúc 19 giờ 46 phút ngày 5-11-2024 (tức ngày 5 tháng 10 năm Giáp Thìn) tại nhà số 323 đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Hưởng thọ 72 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, xin được niệm tình lượng thứ!

Thay mặt gia đình

Quả phụ Huỳnh Thị Ngọc Lan

cùng các con đồng cảm tạ!