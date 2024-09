Lời cảm tạ

Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Gia Lai;

Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank); Hội đồng thành viên, Ban điều hành Agribank; Công đoàn Agribank; các ủy ban, ban, trung tâm, đơn vị tại trụ sở chính Agribank; Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung, miền Nam, các chi nhánh Agribank trong hệ thống; ABIC và các chi nhánh ABIC trong hệ thống; Agriseco miền Trung;

Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Công đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai; Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Công đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai; các chi nhánh Agribank loại II, phòng giao dịch trực thuộc;

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai; lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai; Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai; Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng, huyện Hòa Vang, quận Hải Châu; Phòng Kế hoạch-Tài chính (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam); UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai; Ban lễ tang thôn Phước Đức...;

Quý ngân hàng và lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai: BIDV, Vietcombank, Vietcombank-Phòng Giao dịch Trà Bá, VietinBank, Ngân hàng Chính sách Xã hội; lãnh đạo Sacombank Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

Lãnh đạo quý công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Tổ chức hội, đoàn thể địa phương, gia đình sui gia, thông gia; gia đình, bà con nội ngoại; hàng xóm láng giềng; quý lãnh đạo, anh, chị, em, bạn bè đồng nghiệp cùng bạn bè thân hữu gần xa...

Tập thể y-bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Vĩnh Đức và Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã tận tình cứu chữa, chăm sóc bố tôi trong thời gian ông lâm trọng bệnh;

Đã đến chia buồn, gửi vòng hoa, điện chia buồn, phúng viếng và tiễn đưa bố chúng tôi là cụ ông Phan Úc, sinh năm 1928, từ trần vào lúc 0 giờ 25 phút ngày 22-9-2024 (nhằm ngày 20 tháng 8 năm Giáp Thìn), hưởng thượng thượng thọ 97 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Phước Đức, xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi kính mong được lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

THAY MẶT GIA ĐÌNH

Thứ nam: Phan Tiến Thu

và toàn thể gia đình đồng cảm tạ