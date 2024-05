Lời cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Gia Lai;

Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank); Hội đồng thành viên, Ban điều hành Agribank; Công đoàn Agribank; các ủy ban, ban, trung tâm, đơn vị tại trụ sở chính Agribank; Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung, miền Nam; các chi nhánh Agribank trong hệ thống; ABIC và các chi nhánh ABIC trong hệ thống; Agriseco miền Trung.

Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Công đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai; Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Công đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai; các chi nhánh Agribank loại II, phòng giao dịch trực thuộc;

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai; lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Phòng PA04 Công an tỉnh Gia Lai, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai; Đảng ủy-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Mỹ, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng; Đảng ủy-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai; Ban lễ tang thôn Phước Đức…;

Quý ngân hàng và lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai: BIDV, Vietcombank, Vietcombank-Phòng Giao dịch Trà Bá, VietinBank; lãnh đạo Sacombank Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; lãnh đạo quý công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai; gia đình sui gia, thông gia; gia đình, bà con nội ngoại; hàng xóm láng giềng; anh, chị, em, đồng nghiệp cùng bạn bè thân hữu gần xa…;

Tập thể y-bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Đa khoa TP. Đà Nẵng đã tận tình cứu chữa trong thời gian bà lâm bệnh;

Đã đến thăm hỏi, phúng viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn và tiễn đưa mẹ của chúng tôi là cụ bà: Trần Thị Phò, từ trần vào hồi 14 giờ 3 phút ngày 8-5-2024 (tức ngày 1 tháng 4 năm Giáp Thìn), lễ truy điệu và an táng ngày 10-5-2024 (tức ngày 3 tháng 4 năm Giáp Thìn) tại nghĩa trang quê nhà, hưởng thượng thọ 93 tuổi.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi kính mong nhận được sự cảm thông và xin được lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt gia đình

Con trai: Phan Tiến Thu

và toàn thể gia đình đồng cảm tạ