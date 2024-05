Lời cảm tạ

Mẹ của chúng tôi là: Bà Huỳnh Thị Xuân, sinh năm 1932.

Quê quán: xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã từ trần lúc 14 giờ, ngày 30-4-2024 (tức ngày 22 tháng 3 năm Giáp Thìn 2024), hưởng Thượng thọ 93 tuổi. An táng tại Nghĩa trang nhân dân xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai;

- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Gia Lai.

- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh.

- Các Ban quản lý Rừng phòng hộ, Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn, các Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp thuộc tỉnh Gia Lai.

- Trường Đại học Quy Nhơn; Trường THPT An Nhơn 1; Trường THPT An Nhơn 3.

- Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhơn Lộc; hệ thống chính trị và Nhân dân thôn Trường Cửu; Chi hội Người cao tuổi xã Nhơn Lộc và thôn Trường Cửu;

- Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kon Pne, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

- Chi nhánh các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Công chức, viên chức, người lao động: Văn phòng UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

- Các gia đình thông gia, sui gia, cùng toàn thể quý ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh chị em nội ngoại, bạn bè thân hữu gần xa, hàng xóm láng giềng đã đến viếng, gửi vòng hoa, lời chia buồn và tiễn đưa mẹ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Thay mặt gia đình

Út nam: Nguyễn Đăng Khoa