Lơ Pang công bố quyết định thành lập 7 chi bộ và trao huy hiệu Đảng cho 4 đảng viên

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lơ Pang công bố các quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư của 7 chi bộ trực thuộc. Ảnh: Khánh Phong

Tại hội nghị, Ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy xã Lơ Pang) đã công bố các quyết định kết thúc hoạt động của Chi bộ Các cơ quan Đảng và Chi bộ UBND xã; đồng thời công bố các quyết định thành lập 7 chi bộ mới tại các cơ quan, phòng, ban thuộc xã nhằm kiện toàn tổ chức đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị địa phương.

Dịp này, Đảng ủy xã Lơ Pang tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 4 đảng viên. Trong đó, đảng viên Krơih (Chi bộ thôn Pyâu) được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên Y Phur (Chi bộ thôn Roh), Hyôt và Đinh Xít (cùng Chi bộ thôn Chưp) được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng ủy xã Lơ Pang trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Khánh Phong

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Lơ Pang Hoàng Thị Lan Anh ghi nhận những đóng góp của các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm và uy tín, tích cực tham gia xây dựng Đảng, vận động gia đình và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.