Lịch thi đấu hôm nay: HAGL 'đòi nợ' CLB Công an Hà Nội, Kiatisak đối đầu Gong Oh-kyun

19 giờ 15 hôm nay (25.11), CLB Công an Hà Nội sẽ tiếp đón CLB HAGL trong khuôn khổ vòng 1 Cúp quốc gia 2023 - 2024.

Đây là trận đấu thứ 2 giữa CLB Công an Hà Nội và HAGL trong vòng 1 tháng qua. Trước đó, trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2023 - 2024, đội bóng phố núi đã nhận thất bại dễ dàng với tỷ số 0-3 trước đội bóng ngành công an ngay trên sân nhà Pleiku hôm 28.10. Do đó, đội bóng của HLV Kiatisak đang muốn "đòi lại món nợ" này.

"Zico Thái" chắc chắn sẽ không bỏ phí quãng thời gian FIFA Days vừa qua để cải thiện về lối chơi, chiến thuật của HAGL. Bên cạnh đó, lực lượng của đội chủ sân Pleiku cũng có sự thay đổi khi mới đón tiền đạo Jhon Cley từ trước vòng 3 V-League. Ngoại binh này rời CLB Công an Hà Nội để đến SLNA như một phần trong thương vụ mượn Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, Cley và SLNA không đạt được thỏa thuận. Tiền đạo ghi bàn tốt thứ nhì của V-League 2023 (ghi 11 bàn) sẽ đối đầu với đội bóng cũ của mình và hứa hẹn cải thiện đáng kể sức mạnh hàng công của HAGL.

Về phía CLB Công an Hà Nội, đội bóng này sẽ chứng kiến màn chào sân của HLV Gong Oh-kyun. Cựu HLV U.23 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên ngồi trên băng ghế chỉ đạo của nhà đương kim vô địch V-League. Với lực lượng toàn sao và được đánh giá cao hơn HAGL về nhiều mặt, CLB Công an Hà Nội sẽ hướng đến chiến thắng thứ 2 liên tiếp trước đội bóng của HLV Kiatisak.

CLB Công an Hà Nội cũng đón tin vui về mặt lực lượng với sự trở lại của ngôi sao sáng Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ của CLB Hà Nội dính chấn thương bắp chân, khi phục vụ đội tuyển Việt Nam hồi dịp FIFA Days tháng 10, trong trận đấu với Uzbekistan. Trong những buổi tập gần nhất của CLB Công an Hà Nội, Quang Hải đã có thể xỏ giày và thực hiện các bài tập theo giáo án. Đặc biệt, đội sẽ chính thức "ra mắt" HLV Hàn Quốc Gong Oh-kyun.

Màn đối đầu giữa HLV Thái Lan và Hàn Quốc sẽ rất hấp dẫn, đương nhiên rồi!