Lê Phương viếng mộ NSƯT Thanh Nga trước khi diễn 'Giáng Hương'

Đảm nhận vai chính trong vở Giáng Hương: Sân khấu về khuya, Lê Phương nghiên cứu nguyên tác, tìm hiểu phong thái các nữ nghệ sĩ cải lương thế hệ trước để xây dựng nhân vật. Trước ngày tập, cô đã đến viếng mộ NSƯT Thanh Nga.

Lê Phương áp lực khi đóng Giáng Hương

Sau những vai diễn trên truyền hình, Lê Phương trở lại sân khấu kịch với Giáng Hương: Sân khấu về khuya. Cô cùng Lương Thế Thành và Vân Trang đảm nhận các tuyến nhân vật chính trong vở diễn, cũng là tác phẩm khai trương Kịch đoàn Thành Lộc.

Lê Phương tâm đắc với vai Giáng Hương. Ảnh: M.H

Để chuẩn bị cho vai Giáng Hương, Lê Phương dành nhiều tháng nghiên cứu tác phẩm, tự phân tích nhân vật và tìm xem những vở tuồng của cố NSƯT Thanh Nga để có thêm chất liệu về phong thái của nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng.

“Tôi muốn tìm được tinh thần ấy để đưa vào Giáng Hương, cô đào cải lương sang trọng, kiêu hãnh nhưng đầy tâm tư và tổn thương rất đàn bà. Tôi học thoại trước rồi khi lên sàn tập, tôi cố gắng nhớ thoại chứ không đợi nhắc tuồng. Sau khi nắm được nội dung, tôi tập cách đi đứng, màu sắc trong từng câu thoại và đặc biệt lưu ý những ý đồ dàn dựng của đạo diễn để thể hiện nhân vật một cách tự nhiên nhất”, Lê Phương chia sẻ với Thanh Niên.

Lê Phương cho biết lời thoại trong vở có nhiều ý văn, thơ nên cô chịu không ít áp lực. Nữ diễn viên học thoại gần như đúng từng câu theo nguyên tác, chỉ thay đổi một vài từ cho dễ hiểu hơn khi được đạo diễn đồng ý.

Lê Phương một Giáng Hương vừa giữ tinh thần nguyên tác, vừa có dấu ấn riêng. Ảnh: M.H

Bên cạnh việc thuộc thoại, cô nghiên cứu tâm lý nhân vật để điều chỉnh sắc thái trong từng câu nói theo tình huống, bối cảnh. Cách chuẩn bị này giúp Lê Phương tìm cách thể hiện một Giáng Hương vừa giữ tinh thần nguyên tác, vừa có dấu ấn của mình.

Giáng Hương là công trình của cả tập thể

Sự đồng hành của Lương Thế Thành và Vân Trang cũng giúp Lê Phương bớt áp lực khi trở lại sân khấu.

“Sau khi thay đổi ê kíp, tôi biết anh Thành Lộc không đóng Lĩnh Nam nữa, thay vào đó là Lương Thế Thành. Thật sự, tôi cũng đỡ áp lực hơn vì không phải chỉ có mình là người mới. Trong ngày đầu tập luyện, tôi bị khớp vì không có nhiều thời gian để đào sâu và hiểu tâm lý nhân vật ở từng thời điểm”, nữ diễn viên nói.

Lê Phương cho biết cô đóng phim nhiều hơn diễn kịch nên trong quá trình tập luyện, NSƯT Thành Lộc và NSƯT Hữu Châu hướng dẫn nhiều về cách thoại, đi đứng, điệu bộ và biểu cảm. Cùng với đó, NSƯT Kim Xuân và các đồng nghiệp cũng góp ý để vai diễn được hoàn thiện hơn. “Giáng Hương là công trình của cả tập thể”, Lê Phương chia sẻ.

Lê Phương viếng mộ cố NSƯT Thanh Nga. Ảnh: M.H

Trở lại sân khấu, Lê Phương muốn tìm cách thể hiện Giáng Hương theo cách của mình. Trước khi nhận vai, nữ diễn viên xin phép NSƯT Hữu Châu đến nhà thắp hương cho cố NSƯT Thanh Nga, mong mọi việc suôn sẻ, tốt đẹp. Sau đó, cô đến viếng mộ nữ nghệ sĩ để bày tỏ lòng kính trọng và xin phép được thể hiện nhân vật. “Tôi là hậu bối, khi nhận vai Giáng Hương, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là phải chào cô, sau đó là nỗ lực tập luyện”, cô chia sẻ.

Theo Minh Hy (TNO)