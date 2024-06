Lan tỏa yêu thương qua từng bước chạy

Sáng sớm 16-6, bầu trời tại TP. Pleiku đã có những cơn mưa, song các vận động viên (VĐV) vẫn rất hào hứng được tranh tài ở 2 cự ly 5 km và 10 km quanh khu vực bờ kè suối Hội Phú. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cũng tham gia giải chạy đầy ý nghĩa này với cự ly 10 km.

Giải được CLB Gia Lai Marathon đứng ra tổ chức với sự chấp thuận của UBND TP. Pleiku. Do đó, tuy là giải chạy mang tính chất thiện nguyện song sự kiện đã diễn ra khá chuyên nghiệp với công tác an ninh, an toàn cho đường chạy đã được các đơn vị phối hợp thực hiện nghiêm túc. Khu vực check in hay cổng xuất phát, về đích cũng được trình bày đẹp mắt tạo hứng khởi cho các chân chạy.

Giải đã quy tụ không chỉ những runner tại Gia Lai mà còn ở nhiều địa phương lân cận. Chị Hoàng Thị Lan Anh (CLB Kon Tum Marathon) hào hứng: “Dù ở Kon Tum nhưng tôi vẫn thường xuyên tham gia các giải chạy tại Gia Lai vì có nhiều sự kiện rất sôi động. Do đó, tôi không thể bỏ qua một giải chạy mang ý nghĩa đặc biệt như thế này. Tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều giải chạy tương tự để tạo điều kiện cho những người đam mê chạy bộ chúng tôi vừa được trải nghiệm cung đường, nâng cao sức khỏe vừa đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào công tác từ thiện”.

Với tính chất của một giải thiện nguyện, song các sự kiện cũng đã thu hút những chân chạy hàng đầu của Gia Lai. Trong đó có những VĐV đến từ đội tuyển điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh như Trịnh Minh Tâm hay Nguyễn Thành Công.

“Tôi rất vui vì cán đích đầu tiên ở cự ly 5 km. Xin cảm ơn Ban tổ chức đã mang đến một giải chạy bổ ích với những sự cạnh tranh tương đối quyết liệt. Và hơn cả là mỗi bản thân VĐV được góp sức mang đến những phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Đó là điều mà chúng tôi luôn mong muốn làm được nhưng chưa có nhiều cơ hội”-VĐV Nguyễn Thành Công bộc bạch.

Ở giải đấu lần đầu tiên được tổ chức này, CLB Gia Lai Marathon cũng mở rộng cơ cấu giải thưởng khá phong phú nhằm khích lệ, động viên các VĐV tham gia. Theo đó, ở mỗi cự ly đều được Ban tổ chức chia thành 4 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ dưới 18 tuổi, trên 18 tuổi và trên 50 tuổi, cặp đôi hoàn hảo và gia đình yêu thương.

Trong đó, nội dung cặp đôi hoàn hảo và gia đình yêu thương đã đem đến một ý nghĩa rất đặc biệt bởi tạo ra sự gắn kết giữa các thành viên. Các VĐV khi đăng ký ở nội dung này phải chạy đồng hành cùng nhau để tính thành tích khi về đích. Anh Nguyễn Thanh Sơn (phường Hội Thương, TP. Pleiku) chia sẻ: “Trước kia chỉ có một mình tôi tập chạy bộ thôi, sau vận động mãi thì vợ con cũng hưởng ứng, bây giờ thì cả nhà đều mê môn này. Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi chạy cùng nhau ở một giải đấu, khi cả nhà cùng nắm tay nhau về đích nó mang lại cảm xúc rất khó tả”.

Theo Ban tổ chức, toàn bộ số tiền thu được từ việc bán bib thi đấu và các nhà tài trợ ủng hộ sau khi trừ chi phí sẽ dùng cho công tác từ thiện. Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập tại Trường THCS Kpă Klơng, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa.

Trao đổi với P.V, anh Đinh Mão-Trưởng Ban tổ chức giải-cho hay: “Chúng tôi muốn mang đến một thông điệp rằng chạy bộ không chỉ để rèn luyện sức khỏe, mà thông qua những bước chạy còn để lan tỏa những giá trị của tinh thần nhân ái, sự yêu thương và chia sẻ. Qua đó để gắn kết các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là các em học sinh để giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn”.