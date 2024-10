Kông Chro 14 gian hàng tham gia ngày hội phụ nữ khởi nghiệp

(GLO)- Ngày 7-10, Công an xã Trà Đa (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, an ninh học đường, tác hại thuốc lá điện tử cho 410 học sinh và giáo viên.