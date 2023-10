Khám phá công nghệ tương lai qua Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE 2023)

Trong bản tin Power On mới nhất trên Bloomberg, phóng viên Mark Gurman cho biết Apple dường như đang lên kế hoạch ra mắt sản phẩm tập trung vào máy Mac vào khoảng cuối tháng này.

(GLO)- Trong khuôn khổ của “Diễn đàn kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Rừng mưa - Khu vực Tây Nguyên”, tối 21-10, tại TP. Pleiku, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp với Làng Khởi nghiệp Design Thinking ( Techfest Vietnam ) tổ chức Gala Dinner - The Power of Innovation .

Số liệu mới nhất cho thấy Windows 11 hiện có mặt trên 400 triệu thiết bị hoạt động hằng tháng, kém hơn nhiều so với những gì mà Windows 10 đạt được.

Theo báo cáo của Công ty Nghiên cứu thị trường Canalys, sản lượng máy tính xuất xưởng toàn cầu quý III/2023 đạt 65,6 triệu chiếc, tăng 8% so với quý trước, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 7%.

Khi truy cập các trang web lạ, người dùng phải chú ý, không bấm vào 4 từ Ok, Agree (đồng ý), No (không) hoặc Yes (có) để tránh nguy cơ bị mã độc tấn công.