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Thế giới

Kenya tuyên án 200 năm tù thủ lĩnh giáo phái khiến 191 người chết vì nhịn ăn

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TNO, Reuters, Al Jazeera)

(GLO)- Ngày 6-11, Tòa án cấp cao tại thành phố Mombasa, Kenya, tuyên phạt thủ lĩnh giáo phái Paul Mackenzie tổng cộng 200 năm tù vì liên quan đến cái chết của 191 người, gồm 190 trẻ em và 1 người trưởng thành. Các nạn nhân bị ép nhịn ăn theo với niềm tin sẽ được lên thiên đường.

Thẩm phán Diana Kavedza tuyên 2 mức án 100 năm tù đối với Mackenzie, lần lượt liên quan đến hành vi giết người bằng cách bỏ đói và sát hại trực tiếp. Hai bản án được thi hành liên tiếp, nâng tổng hình phạt lên 200 năm tù.

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Thủ lĩnh giáo phái Kenya Paul Mackenzie xuất hiện tại phiên tuyên án ở Tòa án cấp cao Mombasa ngày 6-11. Ảnh: Reuters

Trong số 191 nạn nhân thuộc vụ án, 183 người tử vong do bị bỏ đói, gồm 182 trẻ em và 1 người trưởng thành. 8 nạn nhân còn lại đều là trẻ em, bị sát hại trực tiếp bằng các hình thức như ngạt thở, siết cổ hoặc gây thương tích nghiêm trọng.

Mackenzie là người đứng đầu Nhà thờ Good News International, tổ chức truyền bá giáo lý tận thế, khuyến khích tín đồ từ bỏ thức ăn để được gặp Chúa Jesus và lên thiên đường trước khi thế giới kết thúc.

Theo cáo trạng của tòa, đối tượng đã chỉ đạo các tín đồ chuyển đến khu vực hẻo lánh Shakahola, nơi việc nhịn ăn được tổ chức theo từng giai đoạn, bắt đầu từ trẻ em.

Những người chống đối hoặc tìm cách ăn uống bị các đồng phạm đe dọa, đánh đập, khống chế và giam giữ.

Mackenzie phủ nhận việc ép buộc tín đồ nhịn ăn đến chết, nhưng tòa bác bỏ lập luận này, xác định đối tượng chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức và thực thi hành vi giết người.

Ngoài Mackenzie, 28 đồng phạm cũng bị kết tội sát hại 191 người. Trong đó, trợ lý mục sư Smart Mwakalama bị tuyên phạt 160 năm tù. Trước đó, ngày 19-10, tòa đã kết luận toàn bộ 29 bị cáo phạm tội giết người.

Vụ việc được phát hiện vào năm 2023, sau khi cảnh sát nhận được thông tin về những người mất tích tại khu rừng Shakahola, thuộc hạt Kilifi, ven biển Kenya.

Quá trình khai quật đã phát hiện hàng trăm thi thể trong các ngôi mộ nông và khu vực chôn giấu khác. Tổng cộng 448 thi thể được tìm thấy tại khu vực này.

Ngoài vụ án đã được xét xử, Mackenzie còn đối mặt với các cáo buộc riêng liên quan đến khủng bố, ngộ sát, lạm dụng và tra tấn trẻ em. Đối tượng cũng bị điều tra trong 1 vụ án khác liên quan đến 52 trường hợp tử vong tại địa điểm gần Shakahola.

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