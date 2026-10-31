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KDang công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Ngày 29-10, Đảng ủy xã KDang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị địa phương.

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Xã KDang thành lập 8 chi bộ trực thuộc. Ảnh: Phạm Ngọc

Tại hội nghị, Đảng ủy xã công bố các quyết định chấm dứt hoạt động của Chi bộ Các cơ quan Đảng và Chi bộ UBND xã; đồng thời thành lập 8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã và chỉ định cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể, 8 chi bộ được thành lập gồm: Chi bộ Văn phòng Đảng ủy; Chi bộ Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy; Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã; Chi bộ Phòng Kinh tế; Chi bộ Phòng Văn hóa-Xã hội và Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Hội nghị cũng công bố các quyết định bổ nhiệm, giao kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Thị Huệ nhấn mạnh việc kiện toàn tổ chức đảng và bổ nhiệm cán bộ có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi bộ cũng như hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền.

Đồng thời, đề nghị các chi bộ, cơ quan, đơn vị và cán bộ được phân công, bổ nhiệm nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

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