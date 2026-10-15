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Hơn 2.400 hộ nông dân Chư Sê có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên

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NGỌC SANG NGỌC SANG
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(GLO)- Chiều 14-10, Hội Nông dân xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2022-2026 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2026-2031.

Trong 5 năm qua, xã Chư Sê có hơn 8.500 hộ đăng ký tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Qua bình xét, nhiều hộ có mức thu nhập ngày càng cao. Trong đó, hơn 2.400 hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng/năm, 92 hộ thu nhập từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/năm và 10 hộ thu nhập từ 500 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng/năm.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Viên

Phong trào góp phần thúc đẩy nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng sản xuất và liên kết tiêu thụ nông sản. Hội Nông dân xã đã phối hợp thành lập 5 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp với 102 thành viên; duy trì 7 nông hội, 8 chi hội nghề nghiệp và 17 tổ hội nghề nghiệp.

Cùng với đó, Hội đã hỗ trợ 20 con bò, 15 bồn chứa nước, xây dựng 1 căn nhà và trao 21 triệu đồng cho các hộ nghèo. Mô hình “Đàn dê thoát nghèo” luân chuyển 21 con dê, trị giá hơn 90 triệu đồng, cho 6 hộ hội viên khó khăn.

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Tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào giai đoạn 2022-2026. Ảnh: Hoàng Viên

Thông qua 30 tổ tiết kiệm và vay vốn, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hơn 1.400 thành viên vay vốn phát triển sản xuất, với tổng dư nợ trên 87,8 tỷ đồng.

Giai đoạn 2026-2031, Hội Nông dân xã Chư Sê phấn đấu hằng năm có 55-60% hộ hội viên đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi; thành lập 1 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Đồng thời, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển sản phẩm OCOP và kết nối tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị.

Dịp này, Hội Nông dân xã Chư Sê khen thưởng 2 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào giai đoạn 2022-2026.

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