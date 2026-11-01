Hội đồng nghiệp thủy lợi Tây Gia Lai gặp mặt thường niên

Năm 1976, Ty Thủy lợi Gia Lai- Kon Tum được thành lập. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức đổi tên gọi và sáp nhập, nhiều cán bộ, công nhân viên chức ngành Thủy lợi Tây Gia Lai đã tham gia khảo sát, thiết kế, xây dựng nhiều công trình thủy lợi- thủy điện, góp phần giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra. Đồng thời, xây dựng những cánh đồng lúa nước trù phú như Ayun Hạ, Ia Lâu và vùng chuyên canh cây công nghiệp dài ngày như cà phê, hồ tiêu…

Ông Trương Vân- nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Diệp

Trải qua 50 năm trên vùng đất Tây Gia Lai từ điểm xuất phát chưa có công trình thủy lợi, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào nguồn nước trời. Những năm 1976-1991, trong điều kiện kinh tế khó khăn, vật tư khan hiếm, thiết bị thi công thiếu hụt, khoa học kỹ thuật lạc hậu, bằng bàn tay, trí tuệ và lòng nhiệt huyết của những người công tác trong ngành thủy lợi ở Tây Gia Lai đã xây dựng những công trình thủy lợi như: Hồ chứa Ia Hrung, Hoàng Ân, Biển Hồ, Ia Glai, Phú Cần, các đập dâng Ia Peet, Uar, Chư Jô…góp phần đảm bảo an ninh lương thực, tạo tiền đề hình thành các vùng chuyên canh cà phê hiện nay như Ia Hrung, Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông…

Hồ chứa nước Plei Thơ Ga( xã Chư Pưh) mang lại nguồn nước tưới ổn định cho người dân địa phương. Ảnh: Nguyên Diệp

Hiện nay, nhiều công trình mới đưa vào khai thác mang lại hiệu quả kinh tế như Ayun Hạ, Ia Mláh, Ia Ring, Tầu Dầu 2, Plei Thơ Ga, Ia Mơ…Đặc biệt, giai đoạn 2026-2030, khu vực Tây Gia Lai được đầu tư xây dựng hồ chứa Ia Thul, Cà Tung 4…mở ra cơ hội cho người dân đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững.

Tại buổi gặp mặt thường niên các thế hệ đồng nghiệp thủy lợi Tây Gia Lai đã ôn lại truyền thống 50 năm của ngành. Đồng thời, mong thế hệ trẻ đang công tác trong ngành thủy lợi tiếp tục phát huy những thành quả của thế hệ trước. Tập trung quản lý, vận hành, bảo vệ và điều tiết nguồn nước hợp lý đáp ứng nhu cầu nước tưới cho người dân sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.