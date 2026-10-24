Tặng 670 phần quà cho học sinh xã SRó

(GLO)- Ngày 24-10, nhóm thiện nguyện Hành trình về với buôn làng đã tổ chức chương trình “Ươm mầm xanh đại ngàn”, trao tặng 670 phần quà cho học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Đăk Kơ Ning (xã SRó, tỉnh Gia Lai).

Chương trình tặng 670 suất quà cho học sinh xã SRó. Ảnh: Minh Châu

Các phần quà gồm đồ dùng học tập, đồng phục, áo ấm, bánh kẹo… với tổng kinh phí vận động khoảng 250 triệu đồng. Trong đó, Trung tâm Tác nghiệp tài trợ thương mại - BIDV (Văn phòng phía Nam) đóng góp gần 100 triệu đồng.

Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Đăk Kơ Ning nằm trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn, với 96% học sinh dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Bahnar. Điều kiện sinh hoạt, học tập của nhiều em còn thiếu thốn, nhu cầu về sách vở, đồ dùng học tập và quần áo ấm vẫn rất lớn.

Điều kiện sinh hoạt, học tập của nhiều trẻ em vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn, rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng. Ảnh: Minh Châu

Theo hiệu trưởng nhà trường, đây là lần đầu tiên trường nhận được số lượng quà tặng lớn như vậy. Những phần quà thiết thực không chỉ giúp học sinh có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để các em đến trường.

Dịp này, đoàn đã đến thăm Nhà lưu niệm Anh hùng Núp (xã Tơ Tung), tìm hiểu truyền thống đấu tranh cách mạng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, qua đó góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa địa phương.