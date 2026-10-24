Sớm khắc phục những bất cập về giao thông tại ngã ba Diêu Trì

(GLO)- Ngành chức năng tỉnh Gia Lai đang triển khai các giải pháp khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông, hạn chế xung đột giữa các dòng phương tiện nhằm từng bước kéo giảm nguy cơ tai nạn giao thông tại ngã ba Diêu Trì.

Nút giao giữa QL 1 và QL 19C tại ngã ba Diêu Trì (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) có lưu lượng phương tiện lớn, tình hình giao thông phức tạp do phương tiện từ nhiều hướng cùng lưu thông, chuyển hướng; xe tải, xe container, xe đầu kéo di chuyển đan xen với xe máy, ô tô con. Hai bên đường tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, người và phương tiện ra vào thường xuyên, khiến nguy cơ va chạm tăng cao.

Ông Võ Văn Phú - tài xế ôm tại khu vực ngã ba Diêu Trì - cho biết: Nhiều phương tiện phải di chuyển, chuyển hướng qua khu vực giao cắt cùng thời điểm. Xe máy lưu thông gần các phương tiện có kích thước lớn nên rất dễ xảy ra va chạm nếu người điều khiển thiếu quan sát hoặc không làm chủ tốc độ.

Thời gian qua, khu vực này đã xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng. Gần đây nhất, sáng 16-9, xe đầu kéo kéo rơ-moóc lưu thông từ QL 19C ra QL 1 va chạm với xe máy do bà V.T.T.H. (xã Tuy Phước Tây) điều khiển khiến nạn nhân tử vong.

Nút giao giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 19C tại khu vực ngã ba Diêu Trì (xã Tuy Phước) có nhiều phương tiện lưu thông qua lại. Ảnh: Công Luận

Theo Sở Xây dựng, tình hình trên đòi hỏi phải rà soát tổng thể phương án tổ chức giao thông, từ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu đến phương án phân luồng phương tiện theo từng hướng, từng thời điểm. Bên cạnh đó, cần giữ thông thoáng hành lang giao thông, không để vật cản che khuất tầm nhìn.

Ông Trần Thái Hòa - Trưởng Phòng Kinh tế xã Tuy Phước - cho biết: Địa phương đang tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý tình trạng sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè tại ngã ba Diêu Trì. Xã yêu cầu các tổ chức, cá nhân di dời, tháo dỡ biển quảng cáo, biển hiệu, mái che và vật cản che khuất báo hiệu đường bộ, hạn chế tầm nhìn; tổ chức cho các hộ kinh doanh, DN ký cam kết không tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không lắp đặt vật cản gây mất an toàn giao thông.

Xe tải, ô tô và xe máy cùng lưu thông, chuyển hướng qua nút giao ngã ba Diêu Trì (xã Tuy Phước), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Công Luận

Đại diện Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho hay: Đơn vị đang phối hợp với các sở, ngành khảo sát, nghiên cứu phương án phân làn, dẫn hướng bằng vạch kẻ đường kết hợp đinh phản quang tại các nhánh tiếp cận nút giao, giúp người điều khiển phương tiện nhận biết hướng di chuyển, hạn chế giao cắt thiếu trật tự.

Theo ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng: Sở đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất hạn chế xe đầu kéo, ô tô chở container và xe tải trên 10 tấn lưu thông trên nhánh QL 19C hướng về ngã ba Diêu Trì. Phương án cũng nghiên cứu lắp đặt đồng bộ biển báo hạn chế và biển chỉ dẫn phân luồng từ xa trên các tuyến tiếp cận nút giao ĐT 638 - QL 19C, trong 2 khung giờ từ 6 giờ 30 phút - 7 giờ 30 phút và từ 16 giờ 30 phút - 18 giờ hằng ngày.

Các giải pháp đang được nghiên cứu, triển khai nhằm khắc phục bất cập trong tổ chức giao thông, hạn chế xung đột giữa các dòng phương tiện và từng bước kéo giảm nguy cơ tai nạn tại ngã ba Diêu Trì.