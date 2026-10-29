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Em Khánh Huyền cần lắm những tấm lòng sẻ chia

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CHU HẰNG CHU HẰNG
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(GLO)- Cuối tháng 4-2025, em Lưu Thị Khánh Huyền (học sinh lớp 8A, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Dom, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) xuất hiện triệu chứng đau bụng, mệt mỏi, chán ăn.

Sau khoảng một tuần, khi cơn đau bụng trở nên dữ dội, em được mẹ đưa đi siêu âm và phát hiện tình trạng chảy máu trong ổ bụng.

Chị Ông Thị Thủy, mẹ Huyền, kể: “Sau khi siêu âm tại cơ sở y tế gần nhà và phát hiện bất thường, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện ĐH Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai thăm khám. Qua xét nghiệm, siêu âm và sinh thiết, bác sĩ chẩn đoán cháu mắc u nguyên bào gan giai đoạn 4. Sau đó, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) điều trị”.

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Em Lưu Thị Khánh Huyền đang tiếp tục điều trị sau ca ghép gan. Ảnh: GĐCC

Huyền là con đầu trong gia đình có 3 chị em. Bố mẹ em làm nghề buôn bán, cả nhà sống trong căn nhà thuê. Từ ngày con mắc bệnh, bố đưa em ra Hà Nội điều trị, còn mẹ ở nhà buôn bán, cố gắng kiếm tiền gửi ra trang trải viện phí. Toàn bộ tiền tích góp đã dành chữa bệnh cho Huyền. Kinh tế khó khăn, vợ chồng chị Thủy phải vay mượn người thân để lo chi phí điều trị và chăm sóc 2 người con còn lại.

Tháng 8-2026, sau thời gian điều trị, Huyền tìm được gan phù hợp để ghép. Tuy nhiên, chi phí ca ghép gan lên đến 1,5 tỷ đồng, vượt quá khả năng của gia đình. Chị Thủy chia sẻ: “Gia đình vay mượn mãi mới đủ 800 triệu đồng, rồi xin bệnh viện cho đóng trước số tiền đó để cháu được ghép gan kịp thời”.

Sau ghép gan, Huyền vẫn phải tiếp tục theo dõi sức khỏe, truyền hóa chất và điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Những ngày điều trị tại bệnh viện, Huyền mong sớm bình phục để trở lại trường, gặp thầy cô và bạn bè.

Theo cô Nguyễn Thị Kim Yến - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Dom, Huyền là học sinh ngoan, học tập tốt nhưng phải tạm nghỉ học để điều trị bệnh. Trước hoàn cảnh của em, nhà trường đã vận động cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh quyên góp 54,58 triệu đồng hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, chi phí điều trị sau ghép gan còn lớn, nhà trường mong tiếp tục nhận được sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm để em có điều kiện tiếp tục điều trị.

Mọi sự giúp đỡ em Lưu Thị Khánh Huyền xin gửi về: Chương trình Nhịp cầu nhân ái, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai. Số tài khoản: 8600441777 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định. Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ em Lưu Thị Khánh Huyền.

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