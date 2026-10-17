Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

TIN BUỒN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ bà Đỗ Thị Hiểu. Pháp danh: Diệu Hoạt.

Sinh ngày 1-1-1930 (Canh Ngọ).

Quê quán: Xuân Minh, Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Trú quán: 9/28 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.

Đã từ trần lúc 9 giờ 50 phút ngày 16-10-2026 (nhằm ngày 7-9 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 97 tuổi.

Lễ nhập quan lúc 19 giờ ngày 16-10-2026. Lễ viếng bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày.

Lễ khiển điện di quan lúc 7 giờ 30 phút ngày 18-10-2026 (nhằm ngày 9-9 năm Bính Ngọ). Linh cữu được đưa đến Trung tâm Hỏa táng Phúc Gia An Viên, tỉnh Đắk Lắk.

Sau đó, gia đình đưa linh cữu về quê nhà an táng tại Nghĩa trang Bù Dù (xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa) vào lúc 17 giờ ngày 19-10-2026 (nhằm ngày 10-9 năm Bính Ngọ).

CON TRAI NGUYỄN HỒNG HẢI VÀ GIA ĐÌNH KÍNH CÁO

Đảng ủy, Ban Giám đốc và viên chức, người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai xin chia buồn cùng đồng chí Nguyễn Hồng Hải - nguyên Tổng Biên tập Báo Đắk Nông cùng toàn thể tang quyến.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Gian nan phòng, chống bệnh dại

Gian nan phòng, chống bệnh dại

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Tỷ lệ chó, mèo nuôi thả rông trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn ở mức cao, trong khi tiêm phòng chưa đạt yêu cầu. Cùng với những trường hợp tử vong do bệnh dại, thực tế này cho thấy công tác phòng, chống bệnh dại vẫn còn nhiều thách thức.

THƯ MỜI

THƯ MỜI

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ban Liên lạc Hưu trí Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai (cũ) kính mời các đồng chí cán bộ, nhân viên từng công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai qua các thời kỳ đến dự Buổi gặp mặt thường niên năm 2026.

Sớm khôi phục đèn tín hiệu ngã tư Gò Găng

Sớm khôi phục đèn tín hiệu ngã tư Gò Găng

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân phường An Nhơn Bắc trình bày những bất cập về giao thông tại nút giao QL 1 - QL 19B (ngã tư Gò Găng, thuộc địa bàn tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc) sau vụ tai nạn xe khách khiến 2 người tử vong xảy ra rạng sáng 23-9.

null