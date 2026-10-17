(GLO)- Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Cụ bà Đỗ Thị Hiểu. Pháp danh: Diệu Hoạt.

Sinh ngày 1-1-1930 (Canh Ngọ).

Quê quán: Xuân Minh, Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Trú quán: 9/28 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.

Đã từ trần lúc 9 giờ 50 phút ngày 16-10-2026 (nhằm ngày 7-9 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 97 tuổi.

Lễ nhập quan lúc 19 giờ ngày 16-10-2026. Lễ viếng bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày.

Lễ khiển điện di quan lúc 7 giờ 30 phút ngày 18-10-2026 (nhằm ngày 9-9 năm Bính Ngọ). Linh cữu được đưa đến Trung tâm Hỏa táng Phúc Gia An Viên, tỉnh Đắk Lắk.

Sau đó, gia đình đưa linh cữu về quê nhà an táng tại Nghĩa trang Bù Dù (xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa) vào lúc 17 giờ ngày 19-10-2026 (nhằm ngày 10-9 năm Bính Ngọ).

CON TRAI NGUYỄN HỒNG HẢI VÀ GIA ĐÌNH KÍNH CÁO