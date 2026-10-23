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Tái thả 4 cá thể cầy vòi hương thuộc nhóm IIB về môi trường tự nhiên

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TRẦN THÚY
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(GLO)- Chiều 21-10, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức tái thả 4 cá thể cầy vòi hương về môi trường tự nhiên sau 1 tháng được cứu hộ, chăm sóc.

Đây là các cá thể được Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang tiếp nhận, xử lý trong vụ vi phạm hành chính về lĩnh vực lâm nghiệp vào ngày 15-9, sau đó bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật chăm sóc vào ngày 16-9.

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Các đơn vị phối hợp tái thả 4 cá thể cầy vòi hương về môi trường tự nhiên sau 1 tháng được cứu hộ, chăm sóc. Ảnh: ĐVCC

4 cá thể gồm 2 con đực, 2 con cái, thuộc nhóm IIB. Thời điểm tiếp nhận, một số cá thể bị thương ở chân, có dấu hiệu viêm nhiễm, sức khỏe yếu.

Sau thời gian được chữa trị, 4 cá thể đã phục hồi, đủ điều kiện tái thả, có khả năng vận động và phản xạ tốt. Khu vực thả thuộc vùng lõi Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, có hệ sinh thái rừng tự nhiên đặc trưng, đáp ứng điều kiện sinh sống của loài.

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Tại thời điểm tái thả, cầy vòi hương đã phục hồi sức khỏe, có khả năng vận động và phản xạ tốt. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động góp phần bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ động vật rừng.

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