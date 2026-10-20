Tổng kết Dự án hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn thiên nhiên tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Sáng 20-10, tại xã Ayun (tỉnh Gia Lai), Ban Quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp với Tổ chức Frankfurt Zoological Society (FZS) tổng kết dự án hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn thiên nhiên giai đoạn 2022-2026.

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Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp - Trưởng Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng; Tiến sĩ Hà Thăng Long - đại diện FZS tại Việt Nam; đại diện các sở, ngành, địa phương và đơn vị đối tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huy Toàn

Dự án được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt tại Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 5-12-2022, với tổng vốn viện trợ không hoàn lại là 4,4 tỷ đồng.

Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, với tỷ lệ giải ngân đạt 96%; triển khai qua 4 hợp phần gồm: nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ rừng; tuyên truyền bảo tồn thiên nhiên trong cộng đồng; giáo dục môi trường cho học sinh; nghiên cứu, giám sát các loài động, thực vật nguy cấp, quý, hiếm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Toàn

Đặc biệt, phần mềm SMART được ứng dụng tại 9 trạm bảo vệ rừng và 1 đội cơ động, hỗ trợ số hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả tuần tra, giám sát tài nguyên rừng.

Từ năm 2023 đến hết tháng 6-2026, hệ thống ghi nhận 13.259 đợt tuần tra, với tổng chiều dài 138.438 km trên 45 tiểu khu thuộc lâm phần Vườn quản lý.

Công tác tuyên truyền, giáo dục bảo tồn được triển khai tại các cộng đồng dân cư và trường học vùng đệm. Các hoạt động giáo dục môi trường được duy trì tại 9 trường tiểu học và THCS, từng bước khuyến khích học sinh chủ động lan tỏa thông điệp bảo vệ rừng, động vật hoang dã.

Trong nghiên cứu khoa học, các đợt khảo sát ghi nhận 21 đàn voọc chà vá chân xám với 209 cá thể; quần thể loài này tại Vườn được ước tính khoảng 1.894 cá thể.

Hoạt động bẫy ảnh cũng ghi nhận 42 loài động vật, cung cấp thêm dữ liệu phục vụ giám sát đa dạng sinh học và xác định các khu vực cần ưu tiên bảo tồn.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Huy Toàn

Ban Quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đánh giá: Dự án góp phần nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ rừng, bổ sung cơ sở dữ liệu khoa học và tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo tồn.

Đơn vị kiến nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp, bố trí nguồn lực, duy trì hoạt động giám sát đa dạng sinh học, giáo dục môi trường; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn thiên nhiên và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng vùng đệm.

Các đại biểu, chuyên gia cũng trình bày tham luận, đánh giá kết quả đạt được và thảo luận định hướng hợp tác bảo tồn trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận, đánh giá cao sự hỗ trợ của Tổ chức FZS và nỗ lực của Ban Quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh trong triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Vườn quốc gia Kon Ka Kinh; đồng thời đánh giá cao hiệu quả phối hợp trong tuần tra, ứng dụng phần mềm SMART, tuyên truyền và giáo dục bảo tồn thiên nhiên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì tính liên tục trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới.

Đồng thời, mong muốn Tổ chức FZS tiếp tục đồng hành lâu dài với tỉnh Gia Lai, mở rộng hợp tác, hỗ trợ bảo tồn sinh cảnh, nâng cao năng lực quản lý và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư, góp phần phát huy giá trị Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng.

Ra mắt ấn phẩm "Một số loài chim tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh" do ThS. Lê Duy (Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cùng các cộng sự biên soạn. Ảnh: Huy Toàn

Tại hội nghị, Ban Tổ chức ra mắt ấn phẩm "Một số loài chim tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh" do ThS. Lê Duy (Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cùng các cộng sự biên soạn, Nhà xuất bản Nông nghiệp phát hành.

Ấn phẩm cung cấp tư liệu khoa học cơ bản về đặc điểm nhận dạng, sinh thái của các loài chim thường gặp tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Khen thưởng các trạm bảo vệ rừng tiêu biểu. Ảnh: Huy Toàn

Cùng với đó, Ban Tổ chức đã khen thưởng 6 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc; biểu dương 3 trạm bảo vệ rừng tiêu biểu và tri ân các đơn vị phối hợp triển khai dự án.