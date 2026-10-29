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Công an xã Ia Hrung kịp thời tìm người thân của bé gái 5 tuổi đi lạc

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CHU HẰNG CHU HẰNG
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(GLO)- Công an xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp xác minh, tìm kiếm thân nhân, giúp bé gái 5 tuổi đi lạc tại Cụm công nghiệp Diên Phú trở về với gia đình an toàn.

Trước đó ngày 28-10, trong lúc chăn bò tại Cụm công nghiệp Diên Phú, ông Ksor Woh (SN 1961, trú tại làng Jut, xã Ia Hrung) phát hiện bé gái tên Joanh, khoảng 5 tuổi, đang đi lạc, không có người thân bên cạnh.

Nhận thấy cháu còn nhỏ, chưa thể tự tìm đường về nhà, ông Ksor Woh đã chủ động tìm kiếm xung quanh để xác định người thân của cháu nhưng chưa có kết quả nên ông Woh đã đưa cháu bé về nhà chăm sóc, đồng thời chủ động đưa cháu đến Công an xã Ia Hrung trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm kiếm gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ia Hrung đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm thông tin về thân nhân của cháu bé. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, gia đình đã biết được sự việc và đến đón bé Joanh trở về an toàn.

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Gia đình bé Joanh gửi thư cảm ơn ông Ksor Woh và Công an xã Ia Hrung đã hỗ trợ tìm kiếm, giúp cháu trở về an toàn. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian đi làm tại Cụm công nghiệp Diên Phú, gia đình có đưa cháu Joanh đi cùng. Do mải làm việc, người thân không chú ý nên cháu bé đi lạc khỏi gia đình. Sau khi đón con trở về, gia đình anh Bloanh (bố của bé Joanh, trú tại xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) đã gửi thư cảm ơn ông Ksor Woh và Công an xã Ia Hrung.

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