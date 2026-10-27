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Lo ngập úng tại khu tái định cư Thượng Giang 2

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân thôn Thượng Giang (xã Bình Khê) nêu một số vấn đề liên quan đến quá trình triển khai dự án khu tái định cư Thượng Giang 2 (gọi tắt là dự án), nhất là nguy cơ ngập úng và việc đi lại phục vụ sản xuất.

Dự án có diện tích gần 2 ha, do Ban Quản lý các công trình giao thông và dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư, nhằm phục vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Trong quá trình triển khai, người dân địa phương đồng thuận với công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại việc san lấp mặt bằng có thể ảnh hưởng đến khả năng tiêu, thoát nước của khu vực.

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Nơi triển khai dự án Khu tái định cư Thượng Giang 2 (xã Bình Khê) là vùng ruộng đồng thấp trũng. Ảnh: Nguyễn Chơn

Ông Bùi Công Dân (ở thôn Thượng Giang) cho biết, khu tái định cư được xây dựng tại cánh đồng Cây Da, cạnh QL 19. Đây là khu vực nhỏ hẹp, trũng thấp, vào mùa mưa có vai trò như lối thoát nước tự nhiên của cả cánh đồng và vùng lân cận. Theo ông Dân, việc san lấp ruộng với độ cao hơn 2 m có thể cản trở dòng chảy, làm gia tăng nguy cơ ngập úng.

“Bất cập nữa là mương nhỏ nằm giữa cánh đồng đã bị lấp bởi dự án, trong khi mương thoát nước được nạo vét giáp ranh dự án hiện nay cao hơn vùng ruộng phía khu dân cư. Nếu không khắc phục, tình trạng này dễ gây ngập úng vùng trũng, ảnh hưởng đến bà con trong mùa gieo sạ cuối năm” - ông Dân bày tỏ.

Theo người dân địa phương, lo ngại trên xuất phát từ thực tế khu vực triển khai dự án đã nhiều lần bị ngập; có năm, nước lũ dâng cao gây ngập QL 19. Trước diễn biến thiên tai ngày càng khắc nghiệt, khó lường, người dân mong các đơn vị chức năng kiểm tra kỹ hiện trạng, đánh giá nguy cơ và có giải pháp phòng ngừa ngay từ đầu, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất.

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Đơn vị thi công nạo vét mương thoát nước chạy dọc dự án Khu tái định cư Thượng Giang 2 để chống ngập ruộng đồng và khu dân cư. Ảnh: Nguyễn Chơn

Bên cạnh vấn đề thoát nước, người dân còn phản ánh lối đi chung dẫn xuống cánh đồng, nằm cạnh Bưu điện Tây Giang, vừa qua đã bị san lấp. Vì vậy, bà con đề nghị cơ quan chức năng xem xét, bố trí đường dẫn xuống đồng để người dân và phương tiện thuận tiện đi lại, phục vụ canh tác.

Trao đổi với phóng viên, ông Tạ Phương Trung - Chủ tịch UBND xã Bình Khê, cho biết tháng 9-2026, địa phương đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thanh thải dòng chảy, nạo vét, dẫn dòng tạm thời phù hợp; không để đất đá, chướng ngại vật cản trở dòng chảy tự nhiên trong quá trình thi công. Các biện pháp này nhằm hạn chế ngập úng cục bộ, bảo đảm an toàn công trình và đời sống người dân trong mùa mưa.

Địa phương cũng yêu cầu bố trí lực lượng ứng trực, phối hợp xử lý sự cố phát sinh. Qua kiểm tra hiện trường cùng chủ đầu tư và đơn vị thi công, xã đề nghị các bên cam kết bảo đảm tiêu thoát nước.

Liên quan đến kiến nghị của người dân, đại diện đơn vị thi công cho biết, trong quá trình san nền, đơn vị đã nạo vét mương giáp ranh dự án với chiều dài gần 300 m nhằm bảo đảm thoát nước, chống ngập. Sau khi hoàn thành san nền, nhà thầu sẽ xây dựng mương thoát nước theo đúng quy hoạch chung của địa phương. Bờ mương phía khu tái định cư sẽ được xây kè bê tông gia cố mái nhằm chống xói lở, bảo đảm tiêu, thoát lũ.

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