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Người dân xã Ia Hrú tự nguyện giao nộp cá thể rùa núi vàng quý hiếm

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Sáng 28-10, Công an xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, trong lúc phát dọn hàng rào quanh nhà, chị Lê Thị Hoàng Yến (trú thôn Tung Neng, xã Ia Hrú) phát hiện một con rùa đang bò trong vườn. Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm, chị Yến đã chủ động mang đến trụ sở Công an xã Ia Hrú giao nộp.

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Giao nộp cá thể rùa núi vàng cho các cơ quan chức năng. Ảnh: Phạm Ngọc

Sau khi tiếp nhận, Công an xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê kiểm tra, xác định đây là cá thể rùa núi vàng, thuộc loài động vật hoang dã quý hiếm, có trọng lượng khoảng 800 gram, tình trạng sức khỏe bình thường.

Công an xã Ia Hrú đã phối hợp với Phòng Kinh tế xã và lực lượng kiểm lâm hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, bàn giao cá thể rùa cho cơ quan chức năng chăm sóc, xử lý để tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Việc tự nguyện giao nộp cá thể rùa quý hiếm của chị Yến là hành động đáng biểu dương, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã trong cộng đồng. Đồng thời, khuyến khích người dân kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện động vật hoang dã quý hiếm, không tự ý nuôi nhốt, mua bán hoặc vận chuyển trái phép.

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