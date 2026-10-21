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2 bản án đã có hiệu lực, quyền lợi người dân vẫn bị… treo

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(GLO)- Báo Gia Lai số ra ngày 17-9-2026 có bài “Bản án đã có hiệu lực, người dân kiến nghị sớm thi hành dứt điểm”, phản ánh việc 2 bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành dứt điểm, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người được thi hành án.

Theo Văn bản số 194/THADS-KTGQKNTC ngày 21-9-2026 của Thi hành án dân sự tỉnh, ngày 26-6-2026, chấp hành viên đã ban hành Quyết định cưỡng chế số 245/QĐ-THADS, buộc vợ chồng ông Trần Viết Bảo - bà Nguyễn Thị Kim Anh (khu phố An Đông, phường Bồng Sơn) cùng các con chuyển giao cho bà Trần Diệu Liên (phường Bình Đông, TP. Hồ Chí Minh) ngôi nhà 1 tầng và thửa đất số 32, tờ bản đồ số 76, diện tích hơn 341 m² tại khu phố An Đông, gồm 140 m² đất ở và hơn 201 m² đất trồng cây lâu năm.

Tuy nhiên, ngày 31-7-2026, Công an phường Bồng Sơn có văn bản đề nghị chờ kết quả giải quyết của Tòa án nhân dân tối cao đối với việc ông Bảo đề nghị xem xét lại bản án chia thừa kế. Đây là nguyên nhân khiến việc cưỡng chế giao nhà, đất cho bà Liên chưa thể tiến hành.

Không chỉ chậm được bàn giao tài sản, bà Liên còn chưa nhận được khoản tiền hơn 411 triệu đồng và tiền lãi chậm thi hành án mà ông Bảo có nghĩa vụ thanh toán theo một bản án khác. Theo Thi hành án dân sự tỉnh, đến ngày 21-9-2026, ông Bảo vẫn chưa tự nguyện thực hiện nghĩa vụ này.

Tuy nhiên, do chưa tổ chức cưỡng chế buộc vợ chồng ông Bảo và các con giao nhà, đất nên cơ quan thi hành án dân sự cũng chưa tiến hành cưỡng chế buộc ông Bảo trả tiền cho bà Liên.

Không đồng tình với cách xử lý này, bà Liên cho rằng cơ quan thi hành án dân sự đang gắn việc thực hiện 2 bản án có nội dung và nghĩa vụ độc lập với nhau.

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Cơ quan thi hành án dân sự chưa thi hành dứt điểm bản án để giao căn nhà và đất tại thửa đất số 32, tờ bản đồ số 76 cho bà Trần Diệu Liên. Ảnh: C.L

Theo bà Liên, bản án về nghĩa vụ trả nợ của ông Bảo đã có hiệu lực pháp luật từ năm 2021, trong khi bản án chia thừa kế liên quan đến nhà, đất tại khu phố An Đông có hiệu lực từ năm 2025.

Vì vậy, việc chưa cưỡng chế giao nhà, đất theo bản án chia thừa kế không thể mặc nhiên trở thành lý do để chưa tổ chức thi hành bản án về nghĩa vụ trả nợ.

“Cơ quan thi hành án dân sự không thể tự tạo thêm điều kiện ngoài nội dung bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Vậy nhưng, Thi hành án dân sự tỉnh lại viện lý do chưa thi hành dứt điểm bản án chia thừa kế để không tổ chức thi hành bản án về nghĩa vụ trả nợ” - bà Liên bức xúc.

Cũng theo bà Liên, nếu chưa có quyết định của người có thẩm quyền về việc hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành án thì căn cứ nào khiến việc tổ chức cưỡng chế theo quyết định đã ban hành bị kéo dài?

Do đó, các cơ quan chức năng cần làm rõ việc ông Bảo đề nghị xem xét bản án theo thủ tục giám đốc thẩm có đương nhiên làm phát sinh căn cứ hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành án hay không.

“Điều khiến tôi bức xúc không chỉ là việc chậm nhận được khoản tiền đã được bản án xác định mà còn là cách giải thích và xử lý chưa làm rõ mối quan hệ pháp lý giữa các nghĩa vụ thi hành án” - bà Liên nói.

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