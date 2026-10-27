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Tòa soạn-Bạn đọc

Giúp Kpă Chiến nối lại những bước chân

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QUỐC LINH
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(GLO)- Trước khi gặp tai nạn giao thông vào giữa tháng 5-2026, em Kpă Chiến (16 tuổi, thôn Plei Amil, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) là cậu bé khỏe mạnh, chịu khó. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Chiến nghỉ học sớm để theo bố mẹ đi làm thuê kiếm sống.

Thế nhưng, vụ tai nạn giao thông xảy ra khi em mang cơm đến cho mẹ đang đi làm thuê, khiến em mất chân trái. Từ đó, những công việc trước đây Chiến vẫn làm để phụ giúp gia đình trở nên ngoài tầm với. Việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày cũng khó khăn hơn. Cậu bé vốn hoạt bát, chịu khó giờ chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ.

Chị Kpă Saly (38 tuổi, mẹ Chiến) cho biết, từ ngày gặp nạn, tâm trạng của em thay đổi nhiều. Những cơn đau khiến Chiến nhiều đêm mất ngủ, thường xuyên cần mẹ xoa bóp.

Gia đình Chiến không có đất sản xuất, cuộc sống chủ yếu dựa vào những ngày làm thuê của 2 vợ chồng. Anh Kpă Duy (40 tuổi, cha Chiến) là lao động chính; còn chị Saly mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, phải điều trị thường xuyên. Ngoài Chiến và người chị gái đã nghỉ học đi làm thuê phụ giúp bố mẹ, gia đình còn một người con nhỏ đang học mầm non.

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Em Kpă Chiến mong ước có chiếc chân giả để thuận tiện hơn trong sinh hoạt, san sẻ gánh nặng cùng gia đình. Ảnh: Viễn Khánh

“Em thấy bố mẹ với chị đi làm em cũng muốn đi làm nhưng mà không còn đôi chân nữa. Em chỉ mong có một chiếc chân giả để đi làm phụ mẹ” - Chiến nói.

Với chị Saly, mong ước dành cho con cũng thật giản dị. Chị không mong Chiến có thể làm những công việc nặng nhọc, chỉ mong em tự đi lại, chăm sóc bản thân và làm những việc nhẹ trong gia đình.

“Bác sĩ nói, nếu lắp chân giả cho Chiến thì cần khoảng 120 triệu đồng, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn quá nên khó có khả năng thực hiện” - chị Saly bày tỏ.

Ông Phùng Văn Thương - Trưởng thôn Plei Amil - cho biết, hoàn cảnh của Chiến thời gian qua đã nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, các đoàn thể và Hội Chữ thập đỏ xã Phú Thiện. Tuy nhiên, khoản tiền 120 triệu đồng để lắp chân giả vượt quá khả năng của gia đình cũng như sự hỗ trợ của địa phương.

Với Chiến, 1 chiếc chân giả không chỉ giúp em thuận tiện hơn trong sinh hoạt mà còn thắp lên hy vọng được trở lại với những công việc phù hợp, san sẻ gánh nặng cùng gia đình.

Mọi sự giúp đỡ em Kpă Chiến xin gửi về: Chương trình "Nhịp cầu nhân ái", Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai. Số tài khoản: 8600441777 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định. Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ em Kpă Chiến.

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