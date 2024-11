Hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024

Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai đã phát huy vai trò chủ lực, tiên phong đầu tư vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Ảnh: Bích Giao

Tính đến ngày 31-10, tổng nguồn vốn tín dụng Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai đầu tư cho nền kinh tế đạt 12.708 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch giao.

Trong đó, dư nợ của pháp nhân chiếm hơn 22% tổng dư nợ, chất lượng tín dụng được đảm bảo. Đáng chú ý, sau 8 năm thành lập Chi nhánh (2016-2024), chỉ tiêu dư nợ đã tăng trưởng gấp đôi. Các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng khác như nguồn vốn huy động, thu dịch vụ, kết quả tài chính đều đảm bảo tiến độ, kế hoạch giao. Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai đã tiên phong thực hiện chương trình chuyển đổi số, cung cấp giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực dịch vụ công. Chi nhánh chủ động kết nối các trung tâm y tế, trường học, công ty cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông để thu hộ viện phí, học phí, hóa đơn dịch vụ; triển khai khu phố, khu chợ thanh toán không dùng tiền mặt tại hầu hết các địa bàn do Chi nhánh quản lý.

Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai chủ động kết nối, triển khai dịch vụ thu hộ viện phí tại các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Bích Giao

Với vai trò là ngân hàng tiên phong, đi đầu trong triển khai các chính sách của Đảng và Chính phủ, gắn liền với sự phát triển của tam nông, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Agribank, trong những năm qua Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai đã triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng nhằm hạn chế tín dụng đen, đẩy mạnh hình thức cho vay qua tổ nhóm, điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng để đưa vốn và sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích đến với người dân, đặc biệt là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Ông Phan Tiến Thu (ngoài cùng bên trái)-Giám đốc Agribank chi nhánh Đông Gia Lai quan tâm chỉ đạo thực hiện các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Ảnh: Bích Giao

Song song với nhiệm vụ kinh doanh, Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, các hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Hàng năm, cán bộ trong toàn Chi nhánh đóng góp tối thiểu 3 ngày lương để thực hiện công tác an sinh xã hội. Mới đây nhất, toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai đã ủng hộ gần 300 triệu đồng để khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Bà Nguyễn Thị Phương (thứ 4 từ trái sang) Phó Giám đốc Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai đại diện đơn vị nhận Cờ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai trao cho đơn vị

và cá nhân lãnh đạo Chi nhánh. Ảnh: Bích Giao

Ghi nhận những đóng góp tích cực của Chi nhánh, vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tặng Cờ thi đua dành cho đơn vị hoàn thành xuất sắc, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cụm khối năm 2023. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tặng bằng khen cho Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai và ông Phan Tiến Thu-Giám đốc Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2024.