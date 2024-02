(GLO)- Chiều 29-1, tại trụ sở UBND phường An Phước (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak phối hợp với UBND thị xã An Khê tổ chức chương trình tri ân khách hàng tặng quà cho hộ khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.