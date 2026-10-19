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Thời sự

Hoài Nhơn Tây khởi công 24 công trình với tổng vốn gần 76 tỷ đồng

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NGÔ SƯƠNG
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(GLO)- Sáng 19-10, UBND phường Hoài Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khởi công 24 công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2026 với tổng vốn gần 76 tỷ đồng. 

Trong số 24 công trình, lĩnh vực giao thông có 12 công trình, tổng vốn đầu tư hơn 47,2 tỷ đồng; nông nghiệp và phát triển nông thôn có 5 công trình, tổng vốn hơn 6 tỷ đồng; hạ tầng, chỉnh trang đô thị và văn hóa có 7 công trình, tổng vốn hơn 22,5 tỷ đồng.

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Quang cảnh lễ khởi công. Ảnh: Phan Tuấn

Đáng chú ý, nhiều công trình giao thông được đầu tư nâng cấp, mở rộng nhằm tăng khả năng kết nối, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tiêu biểu như: tuyến đường bê tông xi măng từ cầu Phú Sơn đến cầu Cà Te; xây dựng vỉa hè tuyến Ngọc An - Lương Thọ đi Hoài Châu; nâng cấp, mở rộng các tuyến đường Nguyễn Lữ, Phạm Thành, Phan Huy Chú, Phan Kế Bính và tuyến đường từ ĐT.638 đến Cụm công nghiệp Cự Lễ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, 5 công trình kiên cố hóa kênh mương được triển khai nhằm nâng cao năng lực tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

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Ông Nguyễn Thành Tin - Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Tây phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Phan Tuấn

Cùng với đó, phường đầu tư xây dựng Hoa viên Phụng Du 2; lắp đặt hệ thống đèn hoa trang trí trên các tuyến đường và khu vực công cộng; nâng cấp, mở rộng mạng lưới nước sạch tại khu vực Mỹ Bình, Cự Tài; nâng cấp, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử Dốc Cát; đầu tư các hạng mục phụ trợ tại Sân vận động Hoài Nhơn Tây và trồng cây xanh trên các tuyến đường chính.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Thành Tin - Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Tây ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các dự án.

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Lãnh đạo UBND phường và các đơn vị thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: Phan Tuấn

Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý phường và các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Các đơn vị tư vấn giám sát tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Các cơ quan, đơn vị và tổ dân phố tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, tạo thuận lợi cho quá trình thi công.

Theo kế hoạch, đa số các công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 12-2026, số còn lại hoàn thành vào đầu năm 2027.

Việc triển khai đồng loạt 24 công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thủy lợi và đô thị, cải thiện điều kiện đi lại, sản xuất, sinh hoạt của người dân; đồng thời chỉnh trang cảnh quan, tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho phường Hoài Nhơn Tây.

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