Hai phụ nữ tử vong nghi do đuối nước tại đập dâng Văn Phong

(GLO)- Sáng 7-10, lãnh đạo UBND xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) xác nhận tại đập dâng Văn Phong, đoạn thuộc khu vực xã Bình Phú vừa xảy ra vụ nghi đuối nước khiến 2 phụ nữ tử vong.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 6-10, người dân phát hiện thi thể chị Nguyễn Thị Bích Nh. (SN 1993, ở thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú) dưới sông Côn tại khu vực đập dâng Văn Phong (thuộc thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú) nên trình báo Công an xã Bình Phú và chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng và người dân đưa thi thể chị Ng. lên bờ. Ảnh: ĐVCC

Nhận được tin báo, Công an xã khẩn trương xác minh vụ việc. Qua xác minh hiện trường và thông tin từ người dân, cơ quan Công an xác định trước khi phát hiện sự việc, cùng đi với chị Nh. còn có chị Nguyễn Thị Thúy Ng. (SN 1990, ở cùng địa phương).

Tuy nhiên, lúc bấy giờ chị Ng. không có tại hiện trường, nghi đã bị đuối nước tại khu vực phát hiện thi thể chị Nh.

Ngay trong đêm, Công an xã triển khai cán bộ chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, người dân tìm kiếm nạn nhân. Hoạt động tìm kiếm sau đó còn có sự tham gia của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai).

Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 7-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Ng. tại vị trí cách nơi phát hiện thi thể chị Nh. khoảng 1 km.

“Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Hôm nay, đại diện địa phương sẽ thăm hỏi, chia buồn với gia đình 2 nạn nhân”, lãnh đạo UBND xã Bình Phú thông tin.