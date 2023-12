Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp

(GLO)- Bây giờ nhắc đến chuyện đã từng có ban tuyển sinh và nhà trường đặc thù ở huyện vùng biên là Chư Păh cũ thì chắc ít ai tin bởi giáo dục cấp huyện thì chỉ có mầm non, tiểu học, THCS và THPT. Thế nhưng, mô hình này đã từng xuất hiện và hoạt động trong mấy năm liền ở huyện này.

Trước thông tin về thứ hạng của một số trường ĐH VN trong các bảng xếp hạng thế giới, không ít người ngỡ ngàng đặt câu hỏi vì sao trường A lại có thể đứng cao hơn trường B, C, D… khi các trường kia có truyền thống đào tạo uy tín và chất lượng hàng đầu trong nước? Thắc mắc này cho thấy còn nhiều vấn đề liên quan đến việc xếp hạng các trường ĐH.

(GLO)- Những năm qua, Trường Mẫu giáo Măng Non (xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) không ngừng đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ.