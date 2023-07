Gia Lai: Tìm ra chủ nhân của 15 hóa đơn may mắn quý II năm 2023

(GLO)- Chiều 28-7, Cục Thuế tỉnh Gia Lai lựa chọn “Hoá đơn may mắn” quý II năm 2023; qua đó, đã tìm ra chủ nhân của 15 hóa đơn may mắn và trao thưởng bằng tiền.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Anh Dũng-Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tài chính kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám sát chương trình Hóa đơn may mắn-nhấn mạnh: Chương trình “Hóa đơn may mắn” được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn của người nộp thuế do Cục Thuế tỉnh quản lý trên hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành Thuế. Việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được diễn ra một cách khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát. Qua chương trình này, tôi hy vọng và tin tưởng rằng người tiêu dùng sẽ hình thành thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để có cơ hội trúng thưởng.

Trên cơ sở dữ liệu 93.619 hóa đơn điện tử được lập từ 1-4-2023 đến 30-6-2023, Cục Thuế tỉnh đã lựa chọn 68.534 hóa đơn có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện lựa chọn hóa đơn may mắn quý II-2023. Kết quả chương trình đã chọn được 15 hóa đơn với tổng giá trị giải thưởng 35 triệu đồng.

Cụ thể, 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng thuộc về người mua hàng Tô Tương Lai (MST: 8643181029, ký hiệu hóa đơn 1C23TCG); 3 giải nhì, trị giá 3 triệu đồng/giải thuộc về người mua hàng Nguyễn Đức Hiếu (MST: 8047770961, ký hiệu: 1C23TCB), hộ kinh doanh Huỳnh Văn Tứ (MST: 5900301601, ký hiệu: 1C23TAK), Đinh Văn Cường (MST: 5900959567, ký hiệu: 1C23TCC). Đồng thời, Cục Thuế tỉnh cũng đã tìm ra 5 người mua hàng may mắn đạt giải ba, trị giá 2 triệu đồng/giải và 6 khách hàng đạt giải khuyến khích, trị giá 1 triệu đồng/giải.