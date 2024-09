(GLO)- Ngày 9 và 10-9, tại TP. Pleiku, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tập huấn “Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và an toàn, vệ sinh lao động” cho 120 cán bộ Công đoàn và người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp tỉnh Gia Lai.

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam Hồ Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo tập huấn. Cùng dự có Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thanh Thủy; lãnh đạo và cán bộ Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được Tiến sĩ Phan Quang Thăng (Viện công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) cung cấp thông tin cơ bản về Luật Bảo vệ môi trường 2020 và công tác bảo vệ môi trường hiện nay; những vấn đề liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, người lao động và cán bộ Công đoàn...

Cùng với đó, ông Đỗ Việt Đức-Chuyên viên chính ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam truyền đạt nội dung về những kỹ năng, phương pháp hoạt động của cán bộ Công đoàn và an toàn vệ sinh lao động; nhận diện, đánh giá, kiểm soát rủi ro tại nơi làm việc…

Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ Công đoàn và người làm tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm bắt được những nội dung cơ bản về Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo vệ môi trường 2020 để từ đó xác định được trách nhiệm, quyền hạn của Công đoàn cơ sở và hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong công tác bảo vệ môi trường và an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

Kết thúc, Ban tổ chức cấp chứng chỉ cho 120 học viên tham gia lớp tập huấn.