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Gia Lai: Phát hiện ô tô vi phạm tốc độ 32 lần qua hệ thống giám sát giao thông

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THU HÀ
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(GLO)- Thông qua hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện ô tô biển kiểm soát 78C.xxx có hành vi chạy quá tốc độ quy định đến 32 lần trên quốc lộ 1D và một số tuyến đường thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

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CSGT làm việc với 2 tài xế có hành vi vi phạm. Ảnh: Thu Hà

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 15-6 đến 4-8-2026, hệ thống giám sát giao thông ghi nhận ô tô biển kiểm soát 78C.xxx đã 32 lần vi phạm quy định về tốc độ khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 1D và một số tuyến đường thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

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Hình ảnh xe vi phạm trên hệ thống giám sát. Ảnh chụp màn hình

Ngày 2-11, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) tiến hành xác minh, làm việc với 2 tài xế có liên quan để làm rõ và xử lý các hành vi vi phạm.

Tổng số tiền xử phạt đối với các vi phạm là 98,5 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi tài xế bị trừ 4 điểm trong giấy phép lái xe.

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