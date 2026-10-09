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Gia Lai lần đầu phẫu thuật thành công bắc cầu động mạch vành không tuần hoàn ngoài cơ thể

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PHAN THẠCH
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(GLO)- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa thực hiện thành công kỹ thuật phẫu thuật cầu nối động mạch vành không sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể (OPCAB) cứu sống 1 bệnh nhân mắc dị tật động mạch vành bẩm sinh cực kỳ hiếm gặp.

Bệnh nhân B.T.N. (nam, 59 tuổi) có tiền sử tăng huyết áp, suy tim sau nhồi máu cơ tim và rối loạn lipid máu. Qua chụp động mạch vành, các bác sĩ phát hiện bất thường giải phẫu hiếm gặp: bệnh nhân hoàn toàn không có thân chung động mạch vành trái, cả động mạch liên thất trước và động mạch mũ đều xuất phát từ động mạch vành phải. Động mạch vành phải này bị hẹp tới 95%, kèm phình lớn, vôi hóa và xoắn vặn phức tạp.

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Bệnh nhân B.T.N. chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai và các bác sĩ Khoa Ngoại - Lồng ngực. Ảnh: Phan Thạch

Tình trạng phình động mạch vành kết hợp xuất phát từ 1 thân duy nhất (SCA) là dị tật bẩm sinh chỉ chiếm khoảng 0,024-0,06% số bệnh nhân chụp động mạch vành, tiềm ẩn nguy cơ tắc mạch, nhồi máu cơ tim tái phát và đột tử rất cao.

Nhằm tối ưu hóa tưới máu cơ tim, giảm thiểu nguy cơ biến chứng viêm toàn thân và rối loạn đông máu liên quan đến máy tim phổi nhân tạo, ê-kíp đã quyết định thực hiện kỹ thuật OPCAB (phẫu thuật tim đập, không tuần hoàn ngoài cơ thể).

Ca mổ kéo dài 4 giờ dưới sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh) do PGS.TS. Đỗ Kim Quế làm trưởng đoàn, cùng ê-kíp gây mê của bác sĩ CKII Nguyễn Thành và các phẫu thuật viên Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, gồm: bác sĩ CKII Trần Thanh Hùng và bác sĩ CKI Huỳnh Duy Khoa.

Ê-kíp đã lấy tĩnh mạch hiển lớn tự thân làm vật liệu ghép để bắc cầu tái lập tuần hoàn từ động mạch chủ đến động mạch vành; đồng thời, thắt 2 đầu túi phình ĐMV phải để loại bỏ nguy cơ vỡ và tắc mạch vi tuần hoàn.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt, được rút ống nội khí quản chỉ sau 6 giờ, huyết động và các chỉ số xét nghiệm cải thiện rõ rệt. Ngày 7-10-2026, bệnh nhân đã chính thức được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Thành công này đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị bệnh lý mạch vành tại Gia Lai, giúp người dân địa phương thụ hưởng các kỹ thuật cấp cứu tim mạch cao cấp như can thiệp mạch vành, phẫu thuật CABG và tiến tới triển khai kỹ thuật ECMO trong thời gian tới.

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