(GLO)- Từ tháng 2-2024, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak đã ứng dụng chuyển đổi số để thu thập, giám sát các thông số vận hành tại Nhà máy thủy điện An Khê. Việc này giúp Nhà máy thu thập thông tin thuận lợi mà vẫn đảm bảo an toàn cho hệ thống điều khiển.