Gia Lai: Công an xã Biển Hồ tìm kiếm thiếu niên bỏ nhà đi

(GLO)- Chiều 4-7, Công an xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đã phát đi thông báo tìm cháu Phạm Tấn Tài (SN 2009, trú tại thôn 6, xã Biển Hồ) bỏ nhà đi.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 3-7, cháu Tài đã điều khiển xe máy Honda Vision màu xám BKS 81AV-029.73 bỏ nhà đi. Khi đi, Tài mặc áo thun màu đỏ, quần tây màu đen.

Chân dung cháu Phạm Tấn Tài. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi Tài bỏ đi, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi, song không phát hiện tung tích của Tài. Do đó, gia đình đã đến Công an xã Biển Hồ trình báo nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Công an xã Biển Hồ thông báo: Ai thấy cháu Tài ở đâu xin liên hệ theo số điện thoại của gia đình: 0365741336, 0987326986 hoặc số điện thoại 0977007766 của Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng-Trưởng Công an xã và số 0974134202 của Trung tá Dương Thành Nam-Phó Trưởng Công an xã.