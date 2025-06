Gia Lai: Chuẩn bị để đơn vị hành chính cấp xã mới chính thức hoạt động từ ngày 1-7

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, địa phương chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương tỉnh Bình Định trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Công văn số 5275/UBND-NCVX ngày 17-6-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và các nhiệm vụ có liên quan khác nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan, đơn vị đi vào hoạt động kể từ ngày 1-7.

UBND tỉnh yêu cầu phải đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan, đơn vị đi vào hoạt động kể từ ngày 1-7. Ảnh minh họa: M.T

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải tăng cường trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra đồng loạt việc triển khai các nhiệm vụ được giao; phải tổ chức trực tiếp kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng ách tắc, chậm trễ trong thực hiện.

Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức chậm trễ, thiếu trách nhiệm, đùn đẩy công việc gây ách tắc hoặc kéo dài thời gian giải quyết. Việc xử lý phải được thực hiện kịp thời, đúng quy định hiện hành, bảo đảm rõ ràng, chính xác, nghiêm minh; không để có biểu hiện bao che, né tránh trách nhiệm gắn với việc dừng/đề xuất cấp có thẩm quyền dừng xem xét, giải quyết các chế độ, chính sách liên quan đối với các cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án/phương án thành lập các phòng chuyên môn thuộc UBND xã, phường mới và phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập. Cùng với đó, dự thảo các nghị quyết: thành lập các phòng chuyên môn thuộc UBND xã, phường mới; chỉ định Ủy viên UBND xã, phường mới trên cơ sở nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cho chủ trương để trình HĐND xã, phường mới xem xét, quyết định tại kỳ họp đầu tiên của HĐND xã, phường mới.

Đồng thời, dự thảo các quyết định: ban hành quy chế làm việc của UBND xã, phường mới; quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND xã, phường mới; thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND xã, phường mới trên cơ sở tiếp nhận các đơn vị sự nghiệp công lập được chuyển giao từ UBND cấp huyện; quy định tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND xã, phường mới; bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của UBND xã, phường mới để trình Chủ tịch UBND xã, phường mới xem xét, quyết định ngay khi chính thức đi vào hoạt động.

Ban hành các quyết định điều động, bố trí công chức, viên chức thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã hiện tại về UBND xã, phường mới trên cơ sở phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan cấp trên).

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải thống kê, kiểm kê và thực hiện bàn giao, tiếp nhận giữa UBND cấp huyện, cấp xã hiện tại và UBND cấp xã mới hoặc cơ quan mới. Ảnh: M.T

Thống kê, kiểm kê và thực hiện bàn giao, tiếp nhận (hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản, công sở, dự án, công trình…) giữa UBND cấp huyện, cấp xã hiện tại và UBND cấp xã mới hoặc cơ quan mới; hoàn thành việc bố trí trụ sở, công sở làm việc và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác (bàn ghế, máy móc, đường truyền mạng…) phục vụ hoạt động của UBND xã, phường mới. Các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành những nội dung trên trước ngày 25-6.

Sở Nội vụ hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự thảo: quy chế làm việc của UBND xã, phường mới; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND xã, phường mới. Hoàn thành trong ngày 19-6.

Bên cạnh đó, hướng dẫn, phối hợp ổn định tổ chức bộ máy, giải quyết kịp thời các vướng mắc về tâm tư của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các trường hợp dôi dư do thay đổi bộ máy.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp kiểm tra, giám sát việc bàn giao, tiếp nhận các nội dung về tài chính, tài sản, công sở, dự án, công trình… giữa UBND cấp huyện, cấp xã hiện nay và UBND cấp xã mới hoặc cơ quan mới.

Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định để tạo lập tài khoản, phân quyền cho cán bộ, công chức, viên chức truy cập, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành mới (nếu có); xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành mới bằng các hình thức phù hợp.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương để điều chỉnh thông tin chứng thư chữ ký số kịp thời đáp ứng yêu cầu công việc; tích hợp, chuyển đổi các hệ thống phần mềm chuyên ngành bảo đảm thông suốt, đồng bộ. Hoàn thành các nội dung trước ngày 25-6.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, cấp huyện, xã liên quan đến các đơn vị hành chính bị sáp nhập để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ kịp thời. Phối hợp hướng dẫn UBND các cấp chuẩn hóa hệ thống văn bản pháp quy mới ban hành bảo đảm tính pháp lý, đồng bộ.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp xã thực hiện cập nhật, điều chỉnh thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú theo hướng dẫn của Bộ Công an; hướng dẫn, khuyến khích người dân nên làm thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước để đảm bảo thông tin trên thẻ phù hợp với địa giới hành chính mới.

Về vận hành thử mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lựa chọn phường Pleiku thực hiện vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính và công tác tiếp nhận, chuyển văn bản đi, văn bản đến trên Hệ thống Văn phòng điện tử từ ngày 25-6. Các xã, phường còn lại thực hiện vận hành thử nghiệm từ ngày 30-6.

Văn phòng UBND tỉnh chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh Bình Định và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện thông suốt kịch bản vận hành thử nghiệm công tác giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Pleiku. Trên cơ sở rút kinh nghiệm việc vận hành thử nghiệm tại phường Pleiku, tham mưu UBND tỉnh triển khai vận hành thử nghiệm đối với 76 xã, phường còn lại.