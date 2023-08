Gia Lai bế mạc An cư Kiết hạ - Phật lịch 2567

(GLO) -Thực hiện Thông bạch của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại Chùa Bửu Thắng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vừa bế mạc An cư Kiết hạ Phật lịch 2567 - dương lịch 2023.

Tham dự buổi lễ có các vị giáo phẩm thành viên Ban chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hoà thượng Thích Từ Vân (Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai) và các vị chức sắc trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh...

Theo truyền thống của Phật giáo, mùa An cư Kiết hạ là khoảng thời gian tu học tập trung hàng năm của toàn thể tăng ni, trong 3 tháng từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy âm lịch. Mùa an cư kiết hạ năm nay tại Gia Lai có hơn 250 vị chức sắc và tăng ni các chùa, tịnh xá cùng thực hiện mùa tu học tập trung để trau dồi giới luật và đạo hạnh, ở 4 địa điểm gồm: Tịnh xá Ngọc Trung (thị xã An Khê) và 3 điểm tại TP. Pleiku gồm Chùa Bửu Thắng và Chùa Bửu Sơn, Tịnh xá Ngọc Phúc.

Trong dịp An cư Kiết hạ năm nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng đã bố trí thời gian để đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phổ biến các chuyên đề chính sách đại đoàn kết dân tộc, Ban Tôn giáo tỉnh phổ biến Luật Tín ngưỡng - Tôn giáo và những vấn đề liên quan trong hoạt động tín ngưỡng - tôn giáo tại địa phương, giúp chức sắc và tăng ni thực hiện tốt đường hướng hoạt động do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra.