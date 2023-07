(GLO)- Chiều 28-7, tại Trại giam Gia Trung (Bộ Công an), Trại giam đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp “Giáo dục, cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2022-2025”.

Dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng-Phó Cục trưởng Cục C10 (Bộ Công an). Hội nghị do Đại tá Đào Ngọc Sỹ-Giám thị Trại giam Gia Trung, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Thượng tá Mai Xuân Điển-Trưởng phòng PC10 (Công an tỉnh Gia Lai) chủ trì.

Đây là chương trình được triển khai từ tháng 5-2022 và các đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả. Trong 1 năm qua, các đơn vị đã phối hợp tổ chức 80 buổi tuyên truyền giáo dục, tư vấn phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội…cho hơn 2.000 lượt phạm nhân. Trong đó có hơn 1.100 phạm nhân nằm trong độ tuổi thanh niên.

Bên cạnh đó, Trại giam Gia Trung đã tổ chức các lớp học giáo dục công nhân theo chương trình khung giáo dục công dân, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện, tổ chức dạy văn hóa, xóa mù chữ cho phạm nhân nói chung và các phạm nhân trong độ tuổi thanh niên nói riêng. Cụ thể đã tổ chức 52 lớp cho hơn 1.000 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên mới đến trại chấp hành án; 35 lớp cho hơn 1.100 lượt phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại 5 phân trại; 13 lớp cho 700 lượt phạm nhân trong độ tuổi thanh niên sắp chấp hành xong án phạt tù.

Trong 1 năm thực hiện chương trình đã có 471 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên đã chấp hành xong án phạt tù có hộ khẩu ở Gia Lai được gửi danh sách về các cấp Hội, Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” ở các địa phương theo dõi, giúp đỡ. Tổ chức Hội các cấp tiếp tục thành lập và duy trì hoạt động của 220 mô hình, giải pháp, giúp đỡ, hỗ trợ cảm hóa hơn 200 thanh niên chậm tiến, thanh niên mới chấp hành xong án phạt tù về địa phương.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã tổ chức nhiều đợt trao quà, khám bệnh với 100 suất quà, tặng 10.000 cây gáo cho Trại giam Gia Trung và khám bệnh cho 200 phạm nhân.

Đặc biệt, các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và tạo việc làm, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh hoạt động trao đổi, kết nối giữa phạm nhân với các doanh nghiệp trên địa bàn, Trại giam Gia Trung và Trại tạm giam Công an tỉnh thường xuyên mở các lớp hướng nghiệp, dạy nghề, truyền nghề cho phạm nhân ngay từ khi họ mới đến chấp hành án. Các đơn vị cũng mời Hội Doanh nhân trẻ, lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tư vấn, trao đổi với các phạm nhân về xu hướng việc làm, những địa chỉ tuyển dụng lao động phù hợp với ngành nghề sản xuất, kinh doanh của mình.

Trại giam Gia Trung đã thành lập “Quỹ tái hòa nhập cộng đồng” để giúp đỡ các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ dạy nghề, truyền nghề, tìm kiếm, giới thiệu việc làm khi những người lầm lỡ trở về thành công dân có ích cho xã hội. Trong 1 năm thực hiện chương trình đã chi hơn 400 triệu đồng trong quỹ và hiện còn hơn 1,5 tỷ đồng.

Lồng ghép với Hội nghị, các đơn vị đã tổ chức chương “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” với sự tham gia của 100 phạm nhân đại diện cho các phạm nhân trong độ tuổi thanh niên đang chấp hành án ở Trại giam Gia Trung. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 50 suất quà cho 50 phạm nhân chấp hành tốt các nội quy của trại giam và được nghe chia sẻ của Tiến sĩ Huỳnh Anh Bình-diễn giả, chuyên gia tâm lý, Giám đốc hướng nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, 4 đơn vị Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Trại tạm giam T20 (Công an tỉnh) và Trại giam Gia Trung đã tổ chức chương trình giao lưu bóng đá nam tứ hùng. Đội bóng Đoàn Thanh niên đã xuất sắc giành chức vô địch sau khi vượt qua các cầu thủ Trại giam Gia Trung với tỷ số 4-2 ở trận chung kết. Ở trận tranh hạng 3, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã vượt qua Trại tạm giam T20 với tỷ số 4-0. Ban tổ chức cũng trao các giải cá nhân cho cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất.