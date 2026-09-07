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Dùng căn hộ chung cư làm văn phòng, kinh doanh online có thể bị phạt đến 130 triệu đồng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Chinhphu.vn, Người Lao Động)

(GLO)- Từ ngày 26-8-2026, quy định xử phạt trong lĩnh vực xây dựng, quản lý và sử dụng nhà chung cư có nhiều điểm mới. Đáng chú ý, hành vi sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở có thể bị phạt từ 100 đến 130 triệu đồng. 

Theo Nghị định số 339/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 26-8-2026, hành vi sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, trừ trường hợp cho thuê để ở theo quy định của pháp luật về nhà ở, thuộc nhóm hành vi bị xử phạt từ 100-130 triệu đồng. Nghị định 339 đồng thời thay thế Nghị định 16/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

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Dùng căn hộ chung cư làm văn phòng, kinh doanh online có thể bị phạt đến 130 triệu đồng. Ảnh: Phương Vi

Theo đó, việc lấy một căn hộ chung cư được thiết kế, xác định công năng để ở rồi chuyển sang sử dụng như một văn phòng làm việc hoặc địa điểm kinh doanh có thể thuộc trường hợp bị xử phạt nêu trên. Mức phạt cụ thể nằm trong khung từ 100-130 triệu đồng, tùy hành vi và tình tiết của vụ việc.

Đáng chú ý, quy định mới không chỉ đề cập việc kinh doanh theo hình thức truyền thống. Nếu căn hộ được sử dụng thực tế vào mục đích không phải để ở thì hành vi này có thể bị xem xét theo quy định, bất kể hoạt động kinh doanh được thực hiện trực tiếp tại căn hộ hay phục vụ cho hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Bên cạnh tiền phạt, Nghị định 339 còn quy định biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó đối với hành vi sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở có thể buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc sử dụng đúng mục đích.

Với những người đang làm việc tự do, bán hàng online hoặc điều hành doanh nghiệp tại nhà, vấn đề quan trọng là xác định công năng pháp lý của căn hộ và mục đích sử dụng thực tế. Việc chỉ đăng ký kinh doanh hoặc có hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng không đồng nghĩa với việc được phép biến một căn hộ có công năng để ở thành địa điểm kinh doanh, văn phòng.

Do đó, trước khi đặt trụ sở, tổ chức hoạt động kinh doanh hoặc sử dụng căn hộ chung cư làm văn phòng, người dân cần kiểm tra quy định về công năng, mục đích sử dụng của căn hộ và các quy định liên quan để tránh vi phạm.

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